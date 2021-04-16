撰文： 李梓媛 最後更新日期： 2021-04-16 17:50

除了韓劇之外，近年來韓國電影也是大勢。外國網站koreanscreen.com早前邀請了158位來自28個國家的影評人，評選有史以來最佳的韓國電影。去年在奧斯卡拿下多個大獎的《上流寄生族》竟然不是冠軍？

尹汝貞憑《農情家園》入圍今屆奧斯卡最佳女配角候補

繼《上流寄生族》去年在奧斯卡勇奪包括最佳電影獎等4大獎項之後，由資深演員尹汝貞主演的《農情家園》(《MINARI》)再度獲提名今屆奧斯卡的最佳女配角、最佳劇本等獎項，可見韓國電影在電影市場已漸逐成為大勢。以下30套由網站koreanscreen邀請專業影評人選出來的最佳韓國電影，你都看過了嗎？

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外國網站票選2021年NETFLIX 30套最佳韓劇

外國網站Ranker早前進行票選，選出Netflix中的最佳韓劇，超過5萬名網民參與投票。多套熱門韓劇，包括《驅魔麵館》、《SWEET HOME》、《愛的迫降》、《雖然是精神病但沒關係》都有上榜，究竟哪一套韓劇在外國網民心目中最好睇呢？

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同場加映：外國網站票選2021年最帥韓國男演員TOP 30

外國網站King Choice每年都會進行投票，選出網民心目中最帥的韓國男演員。2021年的投票結果已於2月28日出爐，去年的第1名玄彬，今年竟然跌出10強之外！第一名由誰奪得？

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