撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-06-15 07:00

【消委會/消委會評測/驅蚊產品/驅蚊劑】本港夏天天氣炎熱多雨，潮濕天氣容易滋生蚊蟲，進行行山、露營等戶外活動時最怕被蚊子咬得又紅又腫！消委會早前檢測市面上69款驅蚊產品，發現7款驅蚊劑含安全性成疑的成分避蚊胺（簡稱DEET），根據衛生防護中心，兒童應使用含10%DEET以下的驅蚊劑。《開罐 Opener》整理24款安全性較高，價錢在$100以內的驅蚊產品！

夏天來臨最怕被蚊叮，手腳都被咬得又紅又腫！（《蠟筆小新》截圖）

消委會的【524期《選擇》月刊 - 69款天然/化學驅蚊產品 留意成分濃度及致敏原】測試市面上69款驅蚊產品，檢視樣本的標籤資料，包括主要售價、容量、標示的主要活性成分、成分濃度等，價錢由最平$16至最貴$213不等。

消委會結果發現7款驅蚊產品含有的避蚊胺（簡稱DEET）濃度高於10%，超過香港衞生防護中心的建議，兒童應盡量使用較低濃度（上限10%）的避蚊胺，包括博士文BUSHMAN 驅蚊液、驅蚊敵Moustidose 成人配方、殺牠死SPEEDTOX 強效蚊怕水、OFF!歐護 DEEP WOODS防蚊液、3M ULTRATHON驅蚊噴霧、索菲Soffell 天然噴霧蚊怕水，及3M ULTRATHON 驅蚊膏。由於避蚊胺但其安全性卻一直受到懷疑，若接觸過量或使用高濃度的避蚊胺，特別是兒童，有機會引致皮疹、水泡、皮膚受刺激。

記者由69款驅蚊產品中整理出安全性較高、價錢在$100以內的24款防曬產品，其中一款港產老字號產品性價比極高，價錢上完勝是次檢測中售價最貴的eco.babe organic living澳洲有機減敏防蟲驅蚊噴霧（售價$213）。👇👇👇點圖即睇$100以內安全性較高驅蚊產品、使用驅蚊產品貼士👇👇👇

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消委會評測市面上30款防曬產品，比較樣本的SPF防曬效能、UVA防曬功能及標籤資料，其中14款樣本標示的SPF數值是SPF30至50（高度保護防曬級別），而餘下16款樣本標示為SPF50+（極高度保護防曬級別），惟結果發現25款防曬產品都未達到產品標示的防曬值。

記者由30款防曬樣本中整理出獲高評分（4分或以上）、價錢在$200以內的7款防曬產品，其中兩款防曬不用$100，總評分比起多個大牌子如Lancôme（$410）、COSME DECORTÉ（$550）更高，性價比極高。👇👇👇點圖即睇7款$200以內高評分防曬產品👇👇👇

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不少港人趁週末去行山露營，運動時難免汗流浹背，因此穿著透氣、排汗快乾功能優異的運動衫非常重要。消委會的【525期《選擇》月刊 - 多款男女裝運動衣測試表現欠佳 除臭透氣效果差】測試市面上15款男士運動上衣，比較樣本的舒適度（透水氣度、排汗快乾度）、異味控制表現（抗菌、消臭表現）、耐用程度及纖維成分，以5分為滿分。

其中一款有名氣的運動品牌上衣各項表現最出色，是以上15個樣本中唯一獲5分的運動上衣。有個日本牌子運動衫性價比超高！👇👇👇即睇下圖消委會評測15款男士運動上衣👇👇👇

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潮流興去露營，究竟露營買背囊買幾多L好？買得越大就一定越好？坊間傳聞背囊大小與身高有關，長得高就買L，嬌小的女生買S，到底又真唔真？野外用品店The Overlander產品經理Martin提醒一眾新手買背囊前必知的6件事！

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