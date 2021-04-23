撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-04-23 15:53

近日，韓國怪談節目《深夜怪談會》播出一名觀眾的投稿，事主與朋友都是大學生，原本在學校附近找到一個房租便宜的單位，但入住後，屋內怪事頻生...

事主和朋友一看就愛上了這個單位／《深夜怪談會》截圖

相信不少人都會趁大學時期申請住宿舍，或者和三五知己搬出來住。不過在租屋的時候就要小心選擇，如果房租過分便宜，就應該留意單位之前是否有發生過甚麼意外或命案。近日，一名韓國女大生向節目《深夜怪談會》投稿，她和另一名朋友原本在學校附近找到一個價錢合理的單位合租，但入住後，卻接二連三發生怪事，最後更因為一件來歷不明的衣物，揭發了超心寒真相...

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同場加映：男生親睹女鬼揾替身經過

一對韓國小情侶登上綜藝節目《您儘管問》。男生是一名自小就有陰陽眼的人，他早前受女友邀請，到訪她的大學宿舍。但女友卻發覺他一直盯著窗外看。到底他看到甚麼？之後又發生了甚麼事？

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