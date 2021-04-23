三上悠亞被母親爆黑歷史　中二與男友同床被撞破、曾是醜女多爛牙

開罐
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三上悠亞是一眾男子的女神，大家都知道她的舊名叫「鬼頭桃菜」，及成為AV女優前曾是偶像的事。一向努力經營社交媒體的她，近日與媽媽一起拍YouTube，卻慘被媽媽大爆小時候的「黑歷史」，包括她以前是醜女，及與男友同床被撞破的事。

（IG@yua_mikami）

她在YouTube頻道上載一條與母親聊天的短片，兩人互相鬥嘴，可見平日感情應該很好。三上悠亞問媽媽自己以前是個怎樣的小孩，起初媽媽有讚她可愛，可是聊到後面便開始大爆她學生時期的黑歷史，還說笑道︰「她是個糟糕的女人。」三上悠亞亦十分配合地在畫面加上自己小時候的醜照，一解大家的好奇心。

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