撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-04-28 13:35

在這世代，速食愛情很普遍，然而大家就很難分辨在愛情中遇到的人是否渣男渣女。早前日本有位「時間管理大師」，同時劈腿35位女性，以生日禮物為藉口騙財被捕。近日有日本節目進跟案件發展，發現被害女性數目增加至46人，不過受訪律師則認為他最後可能獲無罪釋放。

（MBS NEWS）

日本媒體《MBS NEW》在4月20日發表獨家報導，一名靠打散工維生的39歲男子宮川隆史，從至少3名交往中的女性手中騙財。他向不同的女性虛報生日日期，然後以「送生日禮物」為理由向她們索求禮物，宮川隆史最終被捕。案件在日本鬧到人所皆知，不知道這件事的人可以先重溫當時的報導。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看案件詳情👇🏻👇🏻👇🏻

+ 4 + 4 + 4

4月26日，新聞資訊節目《バイキングMORE》製作了一個專題報導分析此案。原來加入「受害者聯盟」的女性已增加至46人，當中不乏已經與宮川隆史長時間交往的女性，而且節目更分析了他的作案手法，巧妙地運用兩招話術哄騙女性上當。然而嘉賓律師則表示，宮川隆史雖然被捕，但最後未必能將他入罪。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片的案件最新進展及作案技倆👇🏻👇🏻👇🏻

+ 16 + 16 + 16

同場加映︰日名人妻無比滴搽眼／扯髮／腳踢虐兒 11歲女錄被打過程令母被捕

近日香港法院審理一宗虐兒致死案件，案性透露死者父母殘忍行為令人髮指。日本最近亦有一宗虐兒案引起社會廣泛討論，日媒指相撲手嘉風雅繼的妻子大西愛，用「無比滴」藥水塗在11歲親生女兒的眼睛，又扯她頭髮毆打她，最終大西愛在3月22日因虐兒被警方拘捕。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片及影片看心寒案法經過及狠母黑歷史👇🏻👇🏻👇🏻

+ 21 + 21 + 21

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映︰日本健美男極端操肌1日減15KG 狂飲攪碎生雞肉 世界賽前突離世

健身是很多人的興趣，有益身體又可以紓緩壓力，不過就算再熱愛健身都要量力而為。日本著名健美先生Muscle北村（マッスル北村，原名︰北村克己）從大學時期開始不斷追求肌肉量，用極端方法塑造完美身型，最終他因此順利進入世界大賽，可惜在大賽前離世，究竟當中發生甚麼事呢？

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看北村的健美故事👇🏻👇🏻👇🏻

+ 19 + 19 + 19

點擊看全文︰日本健美男極端操肌1日減15KG 狂飲攪碎生雞肉 世界賽前突離世

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥