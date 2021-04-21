撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-04-21 07:00

人們常說，夫婦之間最緊要坦誠相對，一個謊言可能隨時成為感情決裂的原因。日本有對母子戀夫婦，相戀7年來妻子都謊報自己的年齡，害怕丈夫會因為知道真實年齡而離開她。直到有一天她終於忍不住內心煎熬，向丈夫坦白真實年齡，丈夫又怎樣回應呢？

吉高（上）和妻子Aki（下）。（網上圖片）

吉高（ヨシタカ）和妻子Aki（アキ）是一對相差25歲的姊弟戀夫婦，兩人相識至今已經踏入第8年，吉高現時37歲，而Aki則已經62歲。然而，因為Aki外表看起來比較年輕，她一直都沒有告訴吉高自己的真實年齡，而是謊稱自己只比吉高大15年，足足報細10年。直到有一日Aki終於按捺不住告訴了吉高真相，他竟然這樣回應。

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吉高和Aki的夢想是坐露營車環遊日本，他們辭了工作，買了露營車，並開設頻道紀錄環遊日本的趣事。近日他們拍片介紹自己所使用的露營車，面積小小但五臟俱全，還可以洗澡，駕著它去旅行是不少年輕人的夢想。

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同場加映︰昔辣妹教主益若翼變慈母兼KOL 與13歲子合照童顏似情侶驚呆網民

日本的辣妹（Gal）文化曾經風靡一時，誇張捲髮、超濃密假眼睫毛加上故意塗黑的皮膚，曾經是不少少女的標準打扮。熟悉Gal文化的人一定認識益若翼，她是00年代的Gal象徵人物。然而事隔多年，當年的辣妹教主現在竟變成一位賢母，最近她貼出與13歲兒子的合照，更被網民大讚童顏，到底她的現況如何呢？

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同場加映︰昭和毒婦殺夫勾引已婚財主 一句話洗腦借刀殺人 熟人︰她很誘人

正所謂「最毒婦人心」，世界上有不少奇案的兇手都是女性。說到日本案件的女性，很多人會想起騙婚殺人的木島佳苗，不過還有一位和她不相伯仲的女殺人犯，不只殺夫，還出賣身體換取「工具人」為她殺人，她就是有「昭和毒婦」之稱的「小林カウ」。

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