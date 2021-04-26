撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-04-26 17:26

繼上月江宏傑與福原愛入紙申請離婚，前田敦子亦於4月24日在IG發文，宣佈正式與勝地涼離婚。不只他們兩對夫婦，2021年至今這4個月，日本已有6對名人夫婦先後宣布離婚，那一對你覺得最可惜？

【1】前田敦子與勝地涼。（前田敦子IG截圖）

前田敦子與勝地涼結婚以來屢傳家暴，日本媒體在去年6月已報導兩人傳出分居的消息。直至前田敦子日前在IG貼上空白圖片，並宣布她與丈夫正式離婚。她在描述裡寫道「3年婚姻生活裡，大家都有不同的生活方式及價值觀，導致最後大家步伐不一致而各走各路。雖然我倆已不是夫婦，但對獨生的兒子來說，我們永遠是他的爸爸和媽媽，今後也會合力養育兒子。」其他在2021年裡離婚夫婦包括以下這些。

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同場加映︰日本太太票選10對睇死會離婚明星夫婦 榜首不意外 木村竟上榜！

早前福原愛與江宏傑傳離婚的新聞鬧得沸沸揚揚，令大家意識到一些表面恩愛的夫婦感情未必如外界想像。日本媒體《週刊女性》近日的報導公布了「看似就快離婚的明星夫婦」排名，很多港人熟悉和看好的夫婦都有上榜。

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人們常說，夫婦之間最緊要坦誠相對，一個謊言可能隨時成為感情決裂的原因。日本有對母子戀夫婦，相戀7年來妻子都謊報自己的年齡，害怕丈夫會因為知道真實年齡而離開她。直到有一天她終於忍不住內心煎熬，向丈夫坦白真實年齡，丈夫又怎樣回應呢？

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