一拳超人︱日本網紅嚴格實行埼玉老師訓練法　苦練一年效果超驚人

撰文： COOL潮流生活網 最後更新日期： 2021-04-28 22:00

近年來的健身風氣是越來越興盛了，許多健身網紅們也經常在網路上分享自己的菜單，讓初學者們可以輕鬆踏上健身的行列。不過最近在日本有位 youtuber 「地獄寺紅蓮丸」卻直上挑戰最不可能的任務，就是著名漫畫《一拳超人》中的魔鬼課表，「每天跑 10 公里、掌上壓 100 下、仰臥起坐 100 下、深蹲 100 下」持續三年後就可以練成一拳決勝的致命必殺技。

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在持續了一年的訓練並且搭配高蛋白質飲食，這位 youtuber 也是皇天不服苦心人的將體脂從 28.8% 降到了 10% 的魔鬼身材，體重也是從 82 公斤直落到 57 公斤。

雖然並沒有練成必殺技，也沒有代償成為禿頭，不過身材的轉變的確讓他煥然一新，六塊肌外加人魚線樣樣不缺。雖然健身菜單或許有些單調，不過事實證明的確擁有非常厲害的效果，過去常常減脂失敗的各位，也可以考慮一下從最基本款的訓練開始鍛鍊心志喔！

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