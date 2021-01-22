韓美女由空姐變S型女神健身教練　靠普拉提練成零缺點身材

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-01-22 22:00

最近韓國普拉提可說是非常盛行，你可能不會想一起跟著練，不過看看美女教練總可以吧？這次要推薦給大家的也完全是天菜等級，不僅甜美臉蛋可以直接出道，凹凸有致的 S 線身形簡直零缺點，不管是內在還是身材都超有料！她是 Erica，人稱「比基尼女神」，這就放上幾張圖讓各位賞心悅目一番！ 文：Amber Chan，Maggie Chiang，Jim（GQ Taiwan）

Erica 於 1989 年 11 月 20 日出生於韓國，本名鄭有昇（정유승），身高 167 公分的她在擔任普拉提講師之前曾任職大韓航空空服員，也因為曾於慶熙大學主修現代舞而造就了一身優雅體態。2018 年首次出賽國際知名健美比賽 Musclemania 就獲得了商業模特兒第四名的佳績，隔年更在比基尼比賽中奪得冠軍寶座，成為新一代比基尼女神。其實 Erica 最著名的就是她的「39 寸美臀」，姣好的身材曲線完全無可挑惕！

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說到如何從空姐轉職為教練講師，Erica 曾經在訪問中透露，2014 年剛入社只在航空公司工作了一年，就因為不正常的作息弄壞了身體，連帶著免疫力不斷下降，所以下定決心離職，並開始學習普拉提調養身體。Erica 憑藉著堅定的毅力，僅僅兩年就順利取得資格證，自從授課以來已經成為韓國目前人氣相當高的居家健身教練以及普拉提講師，除此之外也因為亮麗的外型，在時尚雜誌和畫報上也都可以看到她的身影，2020 年還登上男性雜誌《MAXIM》韓版封面，造成全數售罄的盛況！

俗話說：「只有懶女人，沒有醜女人。」，Erica 能擁有這樣完美勻稱的身材也不只是靠著普拉提和健身而成，即使已經到達黃金比例，她到現在都依然在持續控制體重，除了戒零食、澱粉之外，也用中藥加強調養，讓 Erica 的狀態能一直維持在最佳巔峰。而她除了會在 Instagram 上分享照片之外，也會不定時於 Youtube 上傳 VLOG、吃播，或是健身影片，無聊時不妨可以拉女友一起運動，還可以名正言順欣賞美女教練，這不是一舉兩得嗎（笑）！

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下課後的 Erica 私底下非常喜歡花卉植物，她也曾經在訪問中透露她在家裡種了很多盆栽，也說她很喜歡自己看電影，或是任何可以獨自專心的事情。不久前 Erica 也為了變冷的天氣出席活動教導大家如何做好暖身，避免冬天容易造成運動傷害，只能說這樣不斷努力又進取的美女，不僅成為女人們的榜樣，更是男人們的夢想情人！別說編輯我藏私，這就放上她的個人 IG 帳號，喜歡的趕緊追蹤起！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：空姐出身「比基尼女神」！超正普拉提老師 Erica「39吋美臀」零缺點身材成新一代美女教練！】