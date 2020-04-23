《一拳超人》開拍真人版電影　荷里活女星演崎玉完勝光頭男藝人？

根據外媒《Variety》報道， Sony Pictures確定要製作日本人氣動漫《一拳超人》（One Punch-Man）拍真人版電影，由《毒魔》（Venom）編劇史葛羅森堡（Scott Rosenberg）以及傑夫皮克納（Jeff Pinkner）負責劇本。 洧息傳出後，讓全球粉絲勁興奮，瘋狂討論到底哪些明星適合演出主角埼玉，甚至已出現一系列改圖，非常有趣。

根據外媒報道，Sony Pictures確定要製作日本人氣動漫《一拳超人》（One Punch-Man）開拍真人版電影。（網上圖片）

《一拳超人》是日本網路漫畫家ONE創作的超級英雄題材動作漫畫，作品於2009年初起於網上發布，2012年6月14日由村田雄介在《Young Jump Web Comics》連載「重製版」，系列火速在全球傳播。

《一拳超人》的埼玉是個光頭青年，戰鬥時無論有幾強的敵人，幾乎都是一拳擊敗，所以他不時會感到無聊，閒時你看起來散漫、毫無幹勁，唔多似一個超級英雄，反差極大。無厘頭的劇情，加上有趣的人物設定，相信是他廣受歡迎的原因之一。

埼玉是個光頭青年，戰鬥時無論有幾強的敵人，幾乎都是一拳擊敗，所以他不時會感到無聊，人物設定很有趣，《一拳超人》在全球銷量已經超過3000 萬本。（網上圖片）

《一拳超人》在全球銷量已經超過3000 萬本，今次落實開拍荷里活真人版電影，大量粉絲興奮至極，紛紛提到荷里活有哪些光頭男演員最適合演崎玉，包括積遜史達頓（Jason Statham）、「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）、雲迪素（Vin Diesel）、「X教授」占士麥艾禾（James McAvoy）都有被點名，而華人方面，有網民就覺得大隻型男彭于晏也是他們的心水。

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曾經多次與Marvel合作的外國插畫大師Bosslogic，亦即刻製作改圖，幫幾位上榜男星配上埼玉的招牌眼神，非常爆笑。當中，最意想不到的是，不少網民就表示一眾光頭男演員都不及這位女演員，成為演出崎玉的最佳人選。

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