撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-04-26 17:53

「放工應否覆短訊」與「中學生應否談戀愛」一樣，被封為港人激辯世紀難題。日前，有網民在「香港討論區」中發文指，公司有3位90後同事有公/私事2部電話，一收工就不看工作手機短訊，急問網友「年輕人咁強調私人時間唔理公事，有冇問題，算唔算自私？」帖文一出，引來不少網民留言激辯，究竟同事有兩部電話是否「死罪」，放工不覆短訊又可以嗎？

《無法成為野獸的我們》劇照

同為打工仔，大家放工後又會不會覆工作的短訊呢？日前，有網民在「香港討論區」中發文指，公司有3位90後同事分工作同私人兩部手機，一收工就不會看工作手機以致耽誤其他同事工作，於是問網友「年輕人咁強調私人時間唔理公事，有冇問題，算唔算自私」？

帖文一出，引來不少網民留言激辯，「放工唔做公事嘅前題係有交帶，如果真係成日要人幫佢執手尾係有問題」、「責任同人工成正比都係講緊工作時間，放工點解要做而又無得計番OT? 咁鍾意做嘢又唔收錢點解唔去做義工呢?」

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究竟同事有兩部電話是否「死罪」，放工不覆短訊又可以嗎？《開罐 Opener》請來有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」為一眾職場新鮮人指點迷津！

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Son姐補充，返工不如意事十常八九，「返工做嘢唔係做畀老闆/同事睇，而係做畀自己睇」，「一刀切」放工不讀返工手機，要麻煩同事執手尾，成為辦公室眾矢之的，「行走江湖無人幫」長遠而言「搵自己笨」。

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同場加映：疫市大學畢業GapYear成本低？專家教職場菜鳥裸辭/空檔年6大迷思

有不少畢業生趁著疫市市道蕭條，考慮藉此機會體驗 Gap Year（空檔年）。Gap Year（空檔年）文化源自外國，意指年輕人在高中或大學畢業後休學一段時間，進行遊學或旅遊等體驗，藉此擴闊眼界，增強技能，認清未來的目標及規劃未來。有不少畢業生或初出來工作的菜鳥趁著疫市市道蕭條，考慮藉此機會體驗 Gap Year。企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」指，年輕人為了 Gap Year 而衝動裸辭的行為非常不智，在遞信前應先留意以下6點。

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見工面試問題各色其式，相當考臨場反應，加上面試官隨時會不斷追問，轉數慢點隨時都會被問到「口啞啞」。近日有網民於Facebook專頁「公務員secrets」投稿，表示遇到面試官的騎呢假設性問題，最後不但答不到、更表示「眼濕濕走咗...... 究竟佢想要咩答案？」



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