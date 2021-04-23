撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-04-23 18:03

觀塘海濱音樂噴泉周四（4月22日）正式啟用，音樂噴泉耗資5千萬，周一至周五晚上都有兩場表演，而周末及假日則會增至三場。音樂噴泉表演時水柱會配合名曲旋律舞動，夜晚更會加插變幻的燈光。講起音樂噴泉，昔日不少大型商場都設有音樂噴泉，吸引不少市民都圍著噴泉睇表演，場面熱鬧。隨著時代變遷，不少商場早已淘汰音樂噴泉，將中庭位置改為表演舞台。《開罐 Opener》整理那些年已消失6大音樂噴泉，包括沙田新城市廣場的經典音樂噴泉、馬鞍山新港城中心的噴泉等，相信大家都有回憶！

耗資5千萬的觀塘海濱音樂噴泉周四（4月22日）啟用，周一至周五晚上都有兩場噴泉表演，而周末及假日則會增至三場。表演時水柱會配合名曲旋律舞動，夜晚更會加插變幻的燈光，啟用當天已經吸引不少市民去朝聖。不過部分市民覺得噴泉的效果不似如期，有人甚至批評噴泉出水慢，「花灑都好過佢」，更有網民表示去淘寶quote價指造價只用20萬。

記得90年代，不少大型商場都設計音樂噴泉來吸引家庭客及遊客，大部分都設於中庭位置，最能夠吸引人流。當年的商場內音樂噴泉是不少人的約人地標，有網民甚至話當年每逢週末家人都會帶自己前去音樂噴泉朝聖，就像是週末必逛的一個景點。👇👇👇 其中一個音樂噴泉曾經有港產電影取景！即睇6大已消音樂噴泉👇👇👇

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近日有網民在facebook群組「90年代回憶」開Po，分享超有創意的寸人押韻句子，引來逾500個like及900多個留言，反應超熱烈。不少網民留言提供多句押韻罵人說話，例如90後一定聽過的「痴痴呆呆，坐埋一台」、「又要威，又要戴頭盔」等，有些網民提出創意寸人說話，攻擊力絲毫也不輸給港式粗口！

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想當年即使通宵打機、冬天沖凍水涼，我們的身體依然頂得住，可是年紀越大，通宵打一晚機都覺得疲憊不堪，要馬上去補眠。近日有連登網民開Po「全盛時期嘅你究竟有幾勁？」，引來大批網民留言分享人生最叻、最輝煌的時刻，果然是「高手在民間」。

有網民就直言年紀大了，記憶力、體力都大不如前，連通宵打機都有心無力！不過有些網民列舉的全盛時刻非常無厘頭，令人哭笑不得。👇👇👇最後仲有位明星日日要挑戰極限！點圖睇網民分享17個人生最勁的時刻👇👇👇

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同場加映：11個英文流利港星

娛樂圈隱藏不少外語能力出色的藝人，其中不少人英文水平了得，不但於劇集中講英語對白及流利交談、對話，而且接受外國媒體採訪時也對答如流，完全沒有怯場。除了一眾外國回流返港的藝人，畢業於港大的天后謝安琪（Kay）也曾與荷里活紅地毯上展露流利的英語對答，使不少港人感到驚喜！

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