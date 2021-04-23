撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-04-23 18:12

見工面試問題各色其式，相當考臨場反應，加上面試官隨時會不斷追問，轉數慢點隨時都會被問到「口啞啞」。近日有網民於Facebook專頁「公務員secrets」投稿，表示遇到面試官的騎呢假設性問題，最後不但答不到、更表示「眼濕濕走咗...... 究竟佢想要咩答案？」結果引來各方網民留言為他解答，示範各式最佳答案，當中有搞鬼亦有認真答案，相當值得大家參考。

相信大家見工面試時總會遇到各式各樣的奇怪問題。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

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網民的答案相對多樣化，既有「搞事嘅」的霸氣回應，亦有較認真的回覆，當中更有網民設身處地為投稿人集思，認為既然該工作屬於政府工作，便應有「政府工」的思緒，要表示忠誠及服從。

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美國 NBA 球星 Stephen Curry早前在自己的 YouTube 頻道中上傳了一段影片，片中Stephen Curry 化身微軟的面試官，透過線上會議面試前來「應徵微軟初級軟體工程師」的 Bill Gates。被問到「點解要請你」、「你預期幾錢人工」等等的常見面試問題，從未見過工的富豪Bill Gates又會如何回答呢？

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同場加映：網民回帶22件中學老師黐線壯舉

所謂為人師表，是要在人品學問方面成為別人學習的榜樣，因此普遍大眾對於老師的形象都是言行謹慎而認真。可是大家成長路上的老師又是否如此？近日有連登網民出PO，著大家分享各自中學老師做過最黐線的事，帖子中的分享可謂一山還有一山高，足以顛覆老師一貫正經的形象。以為掉粉筆粉刷已經好癲？那少年你就太年輕了。

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有啲老師好到黐線？點擊全文：網民回帶22件中學老師黐線壯舉 科學堂表演吞火、主任勸交變打交