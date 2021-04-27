撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-04-27 12:46

韓國SBS人氣綜藝節目《Running Man》（RM）固定班底之一的李光洙，今日（27日）透過經紀公司發聲明指，受早前傷患影響目前仍在療養中，並以健康為由，宣布將於5月24日錄影結束後，正式退出《Running Man》錄製。

《Running Man》截圖

《Running Man》（RM）今年踏入播出第11周年，但元祖成員之一的李光洙今日（27日）透過經紀公司發聲明指，去年因車禍事故受傷，正在進行康復治療，「但拍攝時要維持最佳狀態有困難。經過和成員們、製作團隊等人長時間的討論，決定重新調整自己的步伐」。宣布將於5月24日進行最後一集的錄製之後，便會退出《Running Man》。

《Running Man》截圖

光洙在節目中為求獲勝不擇手段的形象，時常逗得觀眾捧腹大笑。或許以後再難見到《RM》中的「容陷愛」身影，讓我們再重溫光洙8個不為人知的致命魅力。

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