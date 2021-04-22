撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-04-22 13:53

韓國一間服裝店於本月初發生職員被客人暴力對待事件。事發於4月9日，一名外籍客人涉嫌於店內掌摑職員。事件曝光後，網民瞬速起該名客人的底，發覺原來她是中國人。不過，她特殊的身分有可能令她輕易逃過刑責！

事發於4月9日的下午，一名中國籍客人進行位於首爾龍山區一間服裝店內，期間曾經試穿店內的衣服，逗留大約一小時後離開。有職員懷疑她將店內衣服直接穿走，並跑出店鋪追尋客人求證。經調查後，發現事件實屬誤會，職員遂向客人道歉。不過，該客人疑似深深不忿，回到店內，直闖只有職員才能進入的收銀處，對兩名職員行使暴力，包括扯頭髮、掌摑等。消息傳開後，網民及媒體紛紛起這名加害者底，發現原來她不只是中國人，還有超特殊身分。

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今年63歲的相雪秋，據悉出身中國名門大門，曾經在聯合國工作。她於2018年開始，跟隨丈夫來到韓國生活，有韓媒批評「她沒有可能不清楚韓國的習俗」。然而，根據《維也納外交關係公約》，外交大使和其家屬在當地都有「免責權」，令相雪秋有機會逃過刑罰。而駐韓比利時大使館回應表示，相雪秋目前因腦中風入院，表明在康復後一定會接受調查。不少韓國網民都促請外交部嚴正處理事件，怒斥相雪秋「無常識」。

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多套韓劇植入中國廣告 邊齣有李錦記？

3月22日首播的《朝鮮驅魔師》，雖然是一套以朝鮮為背景的古裝劇，但劇中卻出現月餅、皮蛋、中國酒等中國傳統食品，被韓國網民恨批「為了中國的贊助而委曲歷史」，劇集最後更慘被腰斬。以下是近年韓劇中曾經出現的中國產品植入式廣告。

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6個曾被批無禮韓星

今年年初憑著《哲仁王后》人氣急升的韓國男星金正賢，繼上周被D社大爆他跟《愛的迫降》同劇女演員徐智慧秘密約會一年後，日前再被爆料指他3年前與少女時代成員徐玄拍劇期間對對方無禮。除了金正賢之外，以下這些韓星都曾經被批評無禮、耍大牌。

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