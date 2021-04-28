撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-04-28 07:30

父母期望子女成材是很正常的事，然而過度逼迫只會造成反效果。日本發生一宗倫常慘案，一名護士殺母分屍震撼全國，但最後該名女犯人不但獲得輕判，而且全國都同情她的遭遇，原來女兒弒母背後暗藏一個心酸故事。

（MBS NEWS）

案發時間為2018年，日本滋賀縣發現一具被分屍的遺體，死者為當時58歲的桐生忍。而殺害她並殘忍分屍的兇手，竟是住在同一屋簷下的親生女兒桐生希（原名︰桐生のぞみ）。日本法院在2021年3月判處桐生希殺人罪名成立，判囚10年。事件引起日本全國轟動，大批網民對這宗倫常慘劇感到可悲，又感嘆桐生希雖然弒母，但實則亦是可憐人。究竟女兒當年殺母的原因是甚麼呢？

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同場加映︰昭和毒婦殺夫勾引已婚財主 一句話洗腦借刀殺人 熟人︰她很誘人

正所謂「最毒婦人心」，世界上有不少奇案的兇手都是女性。說到日本案件的女性，很多人會想起騙婚殺人的木島佳苗，不過還有一位和她不相伯仲的女殺人犯，不只殺夫，還出賣身體換取「工具人」為她殺人，她就是有「昭和毒婦」之稱的「小林カウ」。

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同場加映︰《柯南》10集最毛骨悚然案 繃帶男肢解案濕濕碎、榜首嚇到有陰影

《名偵探柯南》新劇場版《名偵探柯南：緋色的不在場證明》近日在全球上映。日本愛知縣江南車站為配合宣傳，暫時將車站名改為「柯南站」，結果就立刻發生了交通事故令電車延誤，網民都慨嘆「死神柯南」威力無窮。《柯南》真正令人不寒而慄的是作品中的某些案件，以下這10件案，一件比一件恐怖，第一位更是讀者的童年陰影。

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