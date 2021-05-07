撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-05-07 17:14

「埼玉愛犬家連續殺人事件」是日本國內一宗十分轟動的案件，對懸疑奇案有興趣的人應該不會陌生。公眾大多只知道當中的4宗殺人案過程，不過最近有位和尚上節目《じっくり聞いタロウ～スター近況(秘)報告～》分享，原來20多年前當年他曾偶遇案中兇手，對方還親切地招待他，事後竟發現兇手一個看似友善的舉動原來暗藏超心寒陰謀。

（《じっくり聞いタロウ～スター近況(秘)報告～》截圖）

「埼玉愛犬家連續殺人事件」是講述1993年在日本東京近郊琦玉縣發生的一起連續殺人事件，一對用黑心手法經營寵物店的夫婦因為生意糾紛而連續殺害4人的案件。此案之所以轟動全國，因為兇手用極度殘忍的手法將受害人分屍，更著重「讓受害者變成透明」即是完成消除他們存在於世的痕跡，因此公眾都認為他是變態。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片的詳細案發過程👇🏻👇🏻👇🏻

+ 7 + 7 + 7

在犯案的過程，兇手是窮兇極惡的犯罪份子，怎料在日常生活中，他們就披上羊皮扮作好人。一位和尚三木大雲在節目《じっくり聞いタロウ～スター近況(秘)報告～》分享自己在20多年前曾偶遇案中的兇手關根元，之後更多次接觸他。關根元當時對三木很友善，更常常做一個親切舉動拉近彼此距離，然而在事後三木才知道原來自己差點因為對方這個舉動而被殺死，回想起來他距離死亡大概只有一厘米。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片的三木大雲的驚險經歷👇🏻👇🏻👇🏻

+ 19 + 19 + 19

同場加映︰日渣男背妻偷食4女 情人與正印意外成閨密 組復仇者聯盟大報復

情敵可以做朋友嗎？日本近日有一個渣男背妻偷吃4個女人，本以為神不知鬼不覺。怎料其中兩個受騙人竟然奇跡相遇成為朋友，詳談之下才發現她們的男友竟然是同一個人！最後4名被騙女生更找上正印，奇跡地聯手討伐渣男！

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看完整過程👇🏻👇🏻👇🏻

+ 13 + 13 + 13

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映︰AV嫩妻涉殺77歲富豪老公再爆黑歷史 扮上流炫富、夜蒲搵Roland？

近日日本一宗謀殺轟動全國，甚至連香港也有不少媒體報導。2018年，有「紀州唐璜」之稱的77歲富豪野崎幸助被發現在家中暴斃，經警方3年來的調查，終於在今年4月28日以涉嫌謀殺為由拘捕比野崎幸助年輕55歲的嫩妻須藤早貴。須藤早貴被捕後，日本媒體及網民爆出她的大量黑材料，包括整容、拍AV等，甚至牽涉到日本第一牛郎Roland！

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片了解須藤早貴的黑歷史👇🏻👇🏻👇🏻

+ 9 + 9 + 9

點擊看全文︰AV嫩妻涉殺77歲富豪老公再爆黑歷史 扮上流炫富、夜蒲搵Roland？

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥