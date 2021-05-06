撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-05-06 07:00

生老病死本是人生必經階段，任誰也想健康地活著，然而疾病不到人去控制，我們能控制的是怎樣面對。日英混血女醫生Emma Otsuji Pickles（日文︰エマ 大辻 ピックルス）竟因為一個經歷而多了一個肛門，她起初自卑抑鬱，後來受到啟發成為模特兒，現在她已重生並自信地活著。

Emma與父母的合照。（Twitter@@picklesoemma）

Emma的爸爸是英國人，媽媽是日本人。她從小盲腸胃不好，會感到腸道閉塞及膨脹感，因此要經常出入及做手術。這樣的她對生命仍然充滿熱情，長大後成為了內科醫生。後來，Emma因為病情緣故要安裝人工肛門，一時無法接受的她陷入人生低谷。她是如何逆轉人生，變成自信的模特兒呢？

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同場加映︰日本太空人自拍堅離地宇宙生活 1日睇16次日出 太空洗臉要咁洗

日本綜藝節目《家、ついて行っていいですか？》（港譯︰可以跟拍去你家嗎？）一向大有人氣，不少觀眾都喜歡看記者跟拍路人回家，發掘繁華城市裡每個小人物背後的故事。在近期一集節目中，節目竟然「跟拍」到太空，讓日本太空人野口聰一分享他在國際太空站的堅離地生活。

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同場加映︰昔辣妹教主益若翼變慈母兼KOL 與13歲子合照童顏似情侶驚呆網民

日本的辣妹（Gal）文化曾經風靡一時，誇張捲髮、超濃密假眼睫毛加上故意塗黑的皮膚，曾經是不少少女的標準打扮。熟悉Gal文化的人一定認識益若翼，她是00年代的Gal象徵人物。然而事隔多年，當年的辣妹教主現在竟變成一位賢母，最近她貼出與13歲兒子的合照，更被網民大讚童顏，到底她的現況如何呢？

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