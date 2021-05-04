撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-05-04 07:00

土地問題不只香港有，日本人在很多年前就流行去時鐘酒店開房，甚至已經成為一種文化。不過一定很多人疑惑，清潔員到底有沒有徹底清潔房間。日本YouTuber橋本甜歌早前挑戰做時鐘酒店清潔員，結果一入房就有激情發現！

橋本甜歌去到拍片體驗做時鐘酒店清潔員。（影片截圖）

橋本甜歌（日文名為てんちむ）是在北京出生的中日混血兒，本是以豐滿上圍著稱的YouTuber，更發展到有自己的內衣品牌。後來她被爆曾經做手術隆乳，導致自家生產的內衣品牌要被退貨，她亦要承擔所有賠償費用。因此，橋本現在不時以「賺錢」為主題拍片，早前她挑戰到千葉的時鐘酒店做清潔員，要打掃客人激情過後剛剛退房的房間，攝影師更形容房間是「新鮮滾熱辣」，究竟她會看見甚麼？日本的時鐘酒店又是否會將房間徹底打掃乾淨呢？

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同場加映︰日男劈腿35女呃禮物被捕 被害增至46人 有拍拖4年驚覺被騙崩潰

在這世代，速食愛情很普遍，然而大家就很難分辨在愛情中遇到的人是否渣男渣女。早前日本有位「時間管理大師」，同時劈腿35位女性，以生日禮物為藉口騙財被捕。近日有日本節目進跟案件發展，發現被害女性數目增加至46人，不過受訪律師則認為他最後可能獲無罪釋放。

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4月26日，新聞資訊節目《バイキングMORE》製作了一個專題報導分析此案。原來加入「受害者聯盟」的女性已增加至46人，當中不乏已經與宮川隆史長時間交往的女性，而且節目更分析了他的作案手法，巧妙地運用兩招話術哄騙女性上當。然而嘉賓律師則表示，宮川隆史雖然被捕，但最後未必能將他入罪。

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同場加映︰日本62歲凍齡婦報細10年 跟37歲男譜母子戀 少夫自爆戀母真相

人們常說，夫婦之間最緊要坦誠相對，一個謊言可能隨時成為感情決裂的原因。日本有對母子戀夫婦，相戀7年來妻子都謊報自己的年齡，害怕丈夫會因為知道真實年齡而離開她。直到有一天她終於忍不住內心煎熬，向丈夫坦白真實年齡，丈夫又怎樣回應呢？

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