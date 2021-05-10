撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-05-10 15:51

經過3年零7個月的「軍白期」終於回歸的韓國長壽組合HIGHLIGHT（前身BEAST），曾經唱出《SHOCK》、《FICTION》等名曲。每次活動都必定橫掃音樂榜冠軍的他們，就連非主打曲的一樣紅，其中最有代表性的，一定非《下雨天的日子》莫屬。當年，他們在表演該曲期間，因舞台灑水系統太強勁，意外變成「下暴雨的日子」，自此便成為了韓國每次下雨時必定出現的梗圖。除了他們之外，以下這幾個偶像舞台，都同樣成為了他們的黑歷史。

近日回歸KPOP界的組合HIGHLIGHT，早前登上JESSI主持的《SHOW!TERIVIEW》作客，重提當年的經典舞台「下暴雨的日子」。節目訪問了當年負責打造這個舞台的導演，他表示，其實打造下雨的舞台都是一場賭博，而當時是因為對HIGHLIGHT特別喜愛所以才刻意安排這個舞台，「不過在直到有人上前去淋雨之前，我都不知道原來是這麼大的雨，在現場看根本是瀑布」。

這個舞台跟這首歌一樣紅／《下雨天的日子》

就這樣，這個「下暴雨的日子」就成為了HIGHLIGHT的經典舞台之一。直到現在，每逢韓國下暴雨的時候，他們就會「老是常出現」。說了偶像的黑歷史舞台，又點止呢個呢？《OPENER》為大家盤點8個爆笑韓國黑歷史舞台！

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40個身高185cm以上的韓國男星

近日香港組合Error的成員193（郭嘉駿）話題多多。「193」這個花名是由《全民造星》的監製花姐替他改的，因為他的真實身高真的有193cm。香港這麼高的男星很少見，但在韓國，不少男星的身高都高過6呎（大約182.8cm）。《Opener》與大家盤點40個身高185cm或以上的韓國男星，其中192cm高的李光洙仲未算巨人，有個男星超過2米！

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