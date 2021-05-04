撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-05-04 12:32

由曾經兩度獲封「全球最美」的Nana（林珍兒）及李民基主演的劇集《Oh！珠仁君》，自3月首播之後收視率一直下滑，4月29日播出的第12集更錄得低過1%，成為本年度MBC電視台最差收視的劇集。不過低處未算低，《珠仁君》的收視仍然未算最差的劇集。《Opener》為大家整理近10年最低收視的11套韓劇，你又看過幾多？

由Nana、李民基、姜敏赫等人主演的《Oh! 珠仁君》，講述一名性格尖酸刻薄、缺乏戀愛經驗的驚慄電視劇劇本作家韓雨秀（李民基飾），與人氣喜劇女演員吳珠仁（Nana飾）突然開始意外同居的故事。不少觀眾批評劇本寫得太離地，認為女主角偏偏不愛各方面都幾乎完美的男二（姜敏赫飾），卻愛上性格真的很糟糕的男主角，令人難以入戲。

《Oh! 珠仁君》劇照

正因種種的原因，《珠仁君》的收視每況愈下，4月29日播出的第12集，更錄得只有0.9%收視率，非常慘淡。以下11套歷來收視最低的韓劇，你又看過幾多套？（以下收視率以AGB收視率（全韓國）作標準）

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