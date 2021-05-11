撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-05-11 19:13

無綫藝人衛志豪日前（10日）與網民開火，事源他錄製《開心大綜藝》並上載IG story分享，有網民留言狠批節目太老土，連阿婆都唔睇，更分享MIRROR成員Anson Kong及姜濤的照片予對方，衛志豪即刻被焫著，更在IG發千字文反擊，不過有網民卻反嘲，指不認識這位綠葉是誰！ 其實今次事件的主角衛志豪在《愛回家》中飾演保安「馬漢」，雖然劇中戲份不多，不過當他出現時，你一定記得他的模樣。已經播放超過1200集的《愛·回家之開心速遞》（下稱《愛回家》）中其實都有不少「老是常出現的演員」，以下11位綠葉演員，你認得幾多個呢？

《愛回家》中不乏令觀眾感到熟悉的臉孔！

衛志豪日前（5月10日）與網民開火，他日前參與《開心大綜藝》的拍攝，並上載IG story問網民有無睇節目。惟有網民IG inbox並留言：「好娘」，其後更send一張Anson Kong及姜濤的相片給他，衛志豪回覆對方稱「唔識佢」。

對方再留言「你們節目太老土 阿婆都唔睇」，令衛志豪大感憤怒，出言反駁，「你呢個message係咪應該send畀魯輝」，又表示「我唔知你send俾我做乜」、「我做娛樂圈都一段日子、知道咩叫尊重別人」。最後該網民向衛志豪道歉，「可能我真係send錯」、「請見諒 對不起」。👇👇👇 即睇衛志豪與涉事網民IG對話👇👇👇

雖然不少網民指不認識今次事件主角衛志豪，但其實他在每晚8時播出的處境喜劇《愛回家》的保安角色不時出現。其實不少《愛回家》演員都是「老是常出現」，但你未必會記得他們戲外的名字！

👇👇👇 即睇《愛回家》劇中11個綠葉演員，你認得幾多個！👇👇👇

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說起香港童星，你會想起「小巨肺」Celine、「Jacky仔」，還是外表趣緻的「美心妹妹」？不知不覺間，以往「老是常出現」的童星們已經長大，搣甩baby fat，由小朋友長大成少少男女。其中Jacky仔（王樹熹）飛往外國定居及發展，「大隻仔」李日昇則離開效力多年的TVB，搖身一變成為健身教練。

👇👇👇有位童星演殺人犯超出色！點下圖即睇7個香港童星最新近況👇👇👇

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鍾欣潼（阿嬌）早前亮相內地綜藝節目《怦然心動20歲》最新預告中，只見影片中的她身形及臉龐均比以往圓潤不少，雖然有長瀏海造型，但仍難以收起雙下巴，比起以往適中的身材，外形明顯更腫，有網民指她「就嚟連條頸都睇唔到」，不過有網民就擔心阿嬌是否健康出問題！

👇👇👇按圖看8位微胖但仍是女神級的女神👇👇👇

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同場加映：8位跟網民罵戰港星

衛志豪的千字文引起不少網民討論，認為他小題大造，更有網民認為他唔適合做娛樂圈。除了衛志豪外，其實不少敢言的港星同樣試過與網民開火掀起罵戰，其中有男藝人更與網民開足8次火！認真有心有力！

👇👇👇點圖睇8個曾與網民直面開火的港星！👇👇👇

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想知其他與網民直面開火的藝人，立即點擊內文：唔識MIRROR！衛志豪被批發火 8位跟網民罵戰港星 呢位嘈足8次