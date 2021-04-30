撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-04-30 15:17

日前周柏豪在Facebook 出PO，帖出二十年前他仍未入行，穿上救生員衣著的照片。不少網民對其20年來的外貎及身型轉變之大感嘖嘖稱奇。《開罐 Opener》帶大家齊齊回帶，回到9位港產歌手後生時，青澀的模樣你又認的幾多？

周柏豪入娛樂圈前曾做過救生員。（資料圖片)

周柏豪在Facebook 出PO，帖出他在2001年仍未入前的照片。相中他穿著救生員的制服，跟同僚合照。他還在帖文中寫:「網上突然出現2001年舊照一張，差不多20年時間的對比，改善身形的成功個案🤪✌🏻」帖文更tag了將軍澳泳池，似暗示當年曾在該泳池當過救生員。

不少網民對他當日外型跟現在對比之大感驚訝，紛紛指現在反而比年輕時好看得多。其實不少歌手年輕時的樣子都很青澀，有些跟現在更完全變了樣！



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