撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-04-30 07:00

【結婚/職場結婚/職場請飲/請飲禮儀】最近疫情有緩和跡象，不少新人都把握時間籌備婚禮及婚宴酒席，究竟婚禮該不該邀請上司？如果不想邀請上司及老闆，新人又可以做甚麼來應對？《開罐 Opener》邀請了婚禮策劃師Jessica，分享職場請飲、請去婚宴的必學禮儀，派紅色炸彈前記得不要做錯！

職場請飲禮儀也是一門學問！（《愛回家之開心速遞》劇照）

不少年輕人結婚或不想大排筵席，有時可能只與親朋好友簡單吃個飯，因此不想邀請太多同事或上司參加婚禮。不過有網民會擔心不請上司去婚禮是否沒有禮貌，也有人擔心不知如何通知大老闆結婚的事宜。唏噓小姐請教Taste Weddings婚禮策劃師Jessica為大家解惑，究竟婚禮是否要請上司、面對同事可以刁難應如何應對？

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疫情有放緩跡象，不少新手乘機舉行婚禮，究竟第一次去朋友婚禮應該穿甚麼？老一輩常說不能穿白色衣服，又說不可以穿牛仔褲，到底應該怎樣穿才不會失禮？不妨聽聽婚禮策劃師Jessica的建議，原來向來被視為吉利的全紅色穿搭也不對！

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參加婚宴當然要俾人情！究竟人情公價點樣計？有甚麼注意位？不少年輕人喜歡舉辦午餐酒席或下午茶cocktail lunch等代替酒席，此時大家應該俾幾多人情呢？禮策劃師Jessica提供7個人情計算的貼士，包括不去婚宴也要俾人情、銀碼數目要注意避忌等！

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同場加映：

有連登網民開Po，題為「返工多年嘅老鬼有咩同fresh grad講？」，提及一眾FreshGrad即將脫離學生身份，踏入職場要注意的事項。不少網民提醒如果遇上伏工，或者覺得留在公司學唔到嘢，就要考慮離開，千萬不能有「做夠一年先好轉工」的心態。有網民就提到工作時若遇到不明白的地方，千萬不要自以為是，一定要問清楚明白先去做，以免最後出現更大問題。

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