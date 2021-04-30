撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-05-01 00:00

男子組合MIRROR人氣成員姜濤今日（30日）22歲生日，有粉絲於全港多區買下多個燈箱及車站廣告，又在姜濤居住地區銅鑼灣，豪花逾50萬買下電車車身廣告為偶像慶生，誓將銅鑼灣變成「姜濤灣」。年少得意在娛樂圈不常見，除了姜B之外，還有哪些星年紀輕輕就已成紅透半邊天呢?

（Hong Kong Tramways 香港電車Facebook圖片）

4月30日是人氣男子組合Mirror成員姜濤的生日，一眾粉絲「姜糖」近日於全港多區燈箱及姜濤居住地區銅鑼灣一帶車站落重廣告，慶祝偶像慶生，更有「姜糖」豪擲逾50萬購下電車車身廣告，全車印上姜濤賀壽字句，讓「姜濤號」電車不斷在「姜濤灣」穿梭。

中環威靈頓街26號有慶祝姜濤生日的廣告。（梁碧玲攝）

還記得上一次在香港掀起全民追星潮的本土明星是誰嗎？有網民指，姜濤是近10年未出現過的香港超級人氣偶像。但其實以下5位港星已年少成名，廿幾歲竟紅到咁⋯

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被網民暱稱「嘉倩BB」的陳嘉倩離開TVB後轉型成為藝人加KOL，但近期在ViuTV綜藝節目《考有Feel》中遊戲的表現，被網民抨擊「當自己係女神放電」、「唔玩得又扮晒嘢」，更揚言要熄電視，更有指她經過綜藝節目後由神壇掉下來。其實，以往也有不少女神們因負面新聞而令形象插水，以下6位那些年我們都追過的女神，已經跌落神壇了嗎？

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藝人為轉運和星途都會突然改名，踏入30歲的網絡女神杜小喬近日也在IG貼出新名，引起網民熱議。其實不少90後眼中的女神眨下眼已入行多年，當中更有不少已年過30歲，《開罐》為大家熱數了23個已過３字頭的女神近況，當中有人已做了媽媽，也有人已淡出娛樂圈。

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同場加映：《尚氣》梁朝偉晒英文 11個英文流利港星 這年輕女星訪問不怯場

娛樂圈隱藏著不少外語能力出色的藝人，其中不少人英文水平了得，不但於劇集中講英語對白及流利交談、對話，而且接受外國媒體採訪時也對答如流，完全沒有怯場。除了一眾外國回流返港的藝人，畢業於港大的天后謝安琪（Kay）也曾與荷里活紅地毯上展露流利的英語對答，使不少港人感到驚喜！

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