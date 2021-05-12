撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-05-12 15:47

曾出演《回答吧1988》的34歲韓國男星柳俊烈，自去年開始一直以長髮look示人。雖然不少粉絲曾經在他的IG留言希望他能剪髮，但他一直保持著長髮至少1年。日前，他所屬經紀公司的Instagram帳戶cjes.tagram釋出了一條影片，原來是他終於剪掉長髮！影片曝光後，不少媒體都爭相報道這個「喜訊」，網民紛紛留言大讚「短髮好看多了」、「顏值終於回來」。除了他之外，以下這些韓國男星的長髮look同樣不受好評。

柳俊烈終於剪掉長髮！／ig@cjes.tagram

雖然留長髮並不是女生的專利，但相信大部分男生都未曾考慮留長髮，一來覺得難carry，二來是覺得難打理。的確，就連平時一向被認定是帥哥的男星留長頭髮時，都難以得到好評。以下8名韓國男星留長髮時，就被不少網民留下負評。

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40個身高185cm以上的韓國男星

對女生而言，如果男生有180cm高，已經算非常高了。在韓國娛樂圈，高過180cm的男星可說是隨處可見。而以下這40名男星，都是185cm或以上高，最高那位更有207cm！

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