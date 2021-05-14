撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-05-14 07:00

自智能手機面世後，自拍已經成為一種潮流，不過即使男女老幼都喜歡自拍，拍照時的姿勢仍然會出賣你的年齡。日本晨間節目《羽鳥慎一モーニングショー 》進行了街訪調查，發現不同年齡的人都會擺不同的拍照姿勢，你又有沒有共鳴呢？

（節目截圖）

節目訪問了不同年代的人，請他們擺出自己拍照時常用的姿勢，發現10多歲、20多歲、30多歲及4、50歲的人拍照姿勢差異很大。大學生常用反V手勢，但這種潮流在10多歲的中學生入面已經不流行了，他們反而喜歡不擺姿勢單純拍下自己的樣子，原因到底是甚麼呢？

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又到夏天，是青春的季節，讓人想要談戀愛。不過，愛情不一定都是甜蜜的，大家總有經歷過一些痛苦或辛酸的事。日本節目《月曜から夜更かし》街訪路人戀愛史，遇見幾個有不幸經歷的人，他們邊笑著邊講述自己的「爆笑失敗史」。

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大家平日有沒有見過一些看樣子好像很高，其實長得矮的人呢？日本票選網站《Rankingoo》近日公布「最令人驚訝的身高154cm以下女星」投票結果，有些女星有著一雙美腿，看似有170cm，原來都榜上有名！

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