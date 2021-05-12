撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-05-12 07:00

大家平日有沒有見過一些看樣子好像很高，其實長得矮的人呢？日本票選網站《Rankingoo》近日公布「最令人驚訝的身高154cm以下女星」投票結果，有些女星有著一雙美腿，看似有170cm，原來都榜上有名！

【第10位】資深女星荻野目慶子，151cm高。

除了橋本環奈、上白石萌音等可愛型女星榜上有名，排名頭幾位的女星你絕對想像不到，看似長得高的她竟然矮過154cm。《開罐Opener》為你數出頭10位女星，你又認識幾個？

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同場加映︰日心理專家面相睇性格神準 峯岸南蒜頭鼻獨佔欲強、嘴巴反映性慾

所謂「人不可以貌相」，一個人的性格是否無法從樣貌推測到呢？日本心理學家佐藤BOUZON貴子（佐藤ブゾン貴子）可以從面相看出人物的性格，近期更上節目《ダウンタウンDX》即場分析嘉賓們的性格，精準度叫人吃驚。

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同場加映︰10個卡通人物的真實姓名 Miffy叫Nijntje/白龍不姓白/誰叫大便？

90後的童年沒有現在小朋友那麼重課業壓力，放學看看卡通是最大的娛樂，不過對於一直陪伴你長大的卡通人物，不過你未必知道他們的真實名字，例如Hello Kitty、Miffy、《千與千尋》白龍、《崖上的波兒》波兒、《鬼太郎》鼠男、《忍者亂太郎》亂太郎、《龍珠》人造人17、18號、撤旦先生及《怪醫黑傑克》黑傑克，原來他們都另有真名...

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