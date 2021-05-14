撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-05-14 13:26

【止汗用品/除臭用品/日本@cosme推介】天文台預料本港天氣持續炎熱，未來幾天及週末（5月14至16日）最高氣溫更高達33度，大部分時間天晴，日間天氣酷熱。週末出街、進行戶外活動難免汗流浹背，擔心流汗後散發難聞異味？《Opener》記者行勻DONKI、莎莎及一田專櫃部，精選9款$50以下大熱止汗除臭用品，有些貼在衫上吸汗，甚至專用止腳趾汗的止汗劑都有！怕唔啱用，可參考埋日本@cosme推介5款香港都買到的止汗產品！

記者行勻DONKI荃灣海之戀店、一田專櫃、莎莎化妝品店，精選大熱止汗除臭用品。（香港01圖片）

夏日炎炎，一出街就容易出汗，特別是腋下位置容易出汗的人，隨時走多兩走連頭髮都變得又濕又笠，令人厭煩！這時止汗除臭產品就派上用場了。《Opener》記者行勻DONKI、莎莎化妝品及一田百貨美妝專櫃部，精選9款$50以下大熱止汗除臭用品，以及香港都買得到、日本美妝網站@cosme推介的5款好評產品。

除了腋下使用的止汗劑，不少產品更可以在臉上使用、貼在衣衫內吸汗，甚至有腳部除臭專用的止汗膏，由頭到腳都可以一整天維持清爽不黏膩。男士也需要整理好儀容，記者發現市面上有多款男士專用止汗用品，有一款更兼有吸油功效，適合愛出油的男士。

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消委會評測市面上30款防曬產品，14款樣本標示的SPF數值是SPF30至50（高度保護防曬級別），而餘下16款樣本標示為SPF50+（極高度保護防曬級別），惟結果發現25款防曬產品都未達到產品標示的防曬值。

記者由30款防曬樣本中整理出獲高評分（4分或以上）、價錢在$200以內的7款防曬產品，其中兩款防曬不用$100，總評分比起多個大牌子如Lancôme（$410）、COSME DECORTÉ（$550）更高，性價比極高。👇👇👇點圖即睇7款$200以內高評分防曬產品👇👇👇

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近年DIY染髮風氣盛行，坊間不少個人護理店、超市售賣各式各樣DIY染髮劑，不過自己染髮有甚麼需要留意的地方呢？Hair Corner資深髮型師Jim Tse教大家如何揀染髮劑，染髮後應該如何洗頭才會更鎖色，不應使用哪種類型的洗頭水等。不少人都知泡泡染髮劑的壞處，有機會影響以後染髮時頭髮的上色度，但原來含有一種金屬成分較多的染髮劑都較容易「食色」，大家要小心挑選。

人人都知想髮色更持久，染髮後要使用鎖色或護色洗頭水，不過你是否知道它的正確用法呢？油性髮質的朋友應該如何使用呢？

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同場加映：日本@cosme十大好評防曬產品

日本美妝網站@cosme不時公佈化妝、護膚及個人護理產品的評分榜單，最新公佈的身體防曬排名，日本貴婦級品牌Cle de Peau、親民開架品牌曼秀雷敦、在日本長期銷量稱霸的ANESSA等紛紛上榜。敏感肌的朋友想成分較溫和應選用哪一款？喜歡肌膚透出光澤感的應選哪一款？哪一款是CP值最高？

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