職場欺凌｜同事眼神交流你睇唔明? 職場8大訊號揭示你被同事排擠

【職場欺凌/職場生存之道/職場文化】職場欺凌時有發生，但因被欺凌而獲賠償則少見。2021年英國福特汽車（Ford）經銷商一名女員工，就曾因為從來未被邀請參加每月會舉辦一次pizza派對，提告公司職場欺凌，最終結果勝訴，獲賠2.3萬英鎊。

其實「職場被杯」不是新鮮事，同事們沒有邀請某個同事一起吃飯，或者刻意冷落某個同事，都叫職場欺凌。究竟同事相處間有甚麼訊號說明你正被同事杯葛？職場新人要怎樣避免及應對職場欺凌？



（《自體發光辦公室》劇照）

根據外媒在2021年的報道，英國福特汽車（Ford）一間經銷商每月最後一個星期五都會舉辦一次pizza派對，讓一眾員工聯絡感情。不過公司一名兼職女員工萊維茨卡（Malgorzata Lewicka）聲稱從來未被邀請參加pizza派對，沒有人問過她想訂甚麼食物一起吃，加上長期被無視，以及工資上被性別歧視，而公司後來更因職位必須轉為全職而將她解僱。最後她憤而狀告公司職場欺凌，最終結果判處勝訴，女員工獲賠2.3萬英鎊（約港幣249,605元）。

職場欺凌可以是言語上或行為上的欺壓，有時候同事一個小舉動可能已經令其他人感到受冷待，例如成班同事約食lunch，但唯獨不邀請你，難免令人感有hard feeling。日常工作中有甚麼訊號令你發現自己被同事杯葛或排擠？又應該如何拆解?《開罐 Opener》請來有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」為一眾職場新鮮人指點迷津！

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