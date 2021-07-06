撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-07-06 18:34

大家以前去日本旅行，有人住豪華酒店、有人住青年旅社、亦有人住膠囊酒店，不過「愛情酒店」就好少人住過。以下，《開罐Opener》為大家介紹22間情趣滿分的愛情酒店，包你會大吃一驚。

日本的愛情酒店（ラブホテル）又有時鐘酒店、情趣酒店、愛情賓館等叫法，是專為情侶而設的酒店，提供以小時計的休憩或住宿服務，更有性玩具租借，所以愛情酒店只有成人可以入住，兩人一起入住象徵著你們將會渡過激情的一夜。不過，因為愛情酒店價錢比一般酒店便宜而且豪華，過夜價格一般在港幣$600至$800之間，因此近年成為了不少單身女子或一群朋友的旅行之選。以下這22間愛情酒店，一些有超豪裝潢，一些充滿情趣，有興趣的朋友絕對可以做定資料搜集，計劃以後再去。

【1】以遊樂場為主題的Hotel France在岡山県岡山市中區，房間內竟然有旋轉木馬。（網上圖片）

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AV女優三上悠亞自開設YouTube頻道後勤力經營，已累積50多萬粉絲。近日她又有新搞作，上載了一條翻跳韓團Brave Girls名曲《Rollin'》的舞蹈片，低胸衣著加性感電臀舞步吸引超過56萬人觀看。

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又到夏天，是青春的季節，讓人想要談戀愛。不過，愛情不一定都是甜蜜的，大家總有經歷過一些痛苦或辛酸的事。日本節目《月曜から夜更かし》街訪路人戀愛史，遇見幾個有不幸經歷的人，他們邊笑著邊講述自己的「爆笑失敗史」。

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