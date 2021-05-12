撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-05-12 18:06

又到夏天，是青春的季節，讓人想要談戀愛。不過，愛情不一定都是甜蜜的，大家總有經歷過一些痛苦或辛酸的事。日本節目《月曜から夜更かし》街訪路人戀愛史，遇見幾個有不幸經歷的人，他們邊笑著邊講述自己的「爆笑失敗史」。

（節目截圖）

節目《月曜から夜更かし》近日訪問路人各種各樣的戀愛雜事，發現新舊世代的交友方式已經改變，有接近8成年輕人有用交友App，平均初吻年齡是16.2歲。訪問中不少路人大爆自己的辛酸戀愛史，一位毒男自己製作了一個交友App打算邂逅異性，在App入面瘋狂推銷自己，怎料經過5年仍然無果。雖然說出來很可憐，但又讓人忍不住笑。

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同場加映︰日心理專家面相睇性格神準 峯岸南蒜頭鼻獨佔欲強、嘴巴反映性慾

所謂「人不可以貌相」，一個人的性格是否無法從樣貌推測到呢？日本心理學家佐藤BOUZON貴子（佐藤ブゾン貴子）可以從面相看出人物的性格，近期更上節目《ダウンタウンDX》即場分析嘉賓們的性格，精準度叫人吃驚。

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同場加映︰日渣男背妻偷食4女 情人與正印意外成閨密 組復仇者聯盟大報復

情敵可以做朋友嗎？日本近日有一個渣男背妻偷吃4個女人，本以為神不知鬼不覺。怎料其中兩個受騙人竟然奇跡相遇成為朋友，詳談之下才發現她們的男友竟然是同一個人！最後4名被騙女生更找上正印，奇跡地聯手討伐渣男！

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