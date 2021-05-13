撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-05-13 18:07

MIRROR 12近日成為話題人物，其中學歷最高的Edan 呂爵安畢業於港大BBA，英文能力自然不得了。最近有網民列出一些外國英文，原來是源自中文，不少更是來自廣東話！

Ketchup、sampan、kowtow、lychee，你知道是甚麼嗎？不少外國人都有用，而且已經納入英文字典的詞語，其實「大有來頭」。香港人有不少日常常用中文來自英文，可你有否想過，原來這樣多英文，都是來自廣東話？這20個英文字，你又識幾多？

Typhoon一字竟然是來自中文？

👇👇👇按圖看20個源自中文的英文👇👇👇

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廣東話是香港人的母語，不過係咪一定識晒？有些廣東話已經愈來愈少人用，抵死得來又啜核，網民「鬆糕貓」在連登發文，指「食過夜粥」已經好少聽到，被其他網民負評，指現在仍有大把人用，同時亦引來大量留言，分享真正快要失傳的廣東話俚語。

👇👇👇按圖看15句廣東話俚語👇👇👇

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廣東話博大精深，音調又多，好多時都會唔小心讀錯，最經典當然有陳豪的「紅都面晒」，和《東張西望》的「食燈籠玩月餅」，網民亦不甘亦弱，列出自己平時不小心講錯的廣東話，搞笑一番。👇👇👇按圖看讀錯都唔覺的字句👇👇👇

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同場加映：17個會撈埋一齊讀的字 乒乓波讀成「Bam波」、去bill食又係乜？

最近有連登網民發文《一人一個因為懶融合兩隻字讀音嘅例子》，引來大量網民留言分享，更指雖然其他地方都有類似習慣，不過只有廣東話讀起來才如此有feel，有時讀落唔覺，見到同音字才發現，原來都幾搞笑，一起來猜猜看吧。

點擊看全文：17個會撈埋一齊讀的字 乒乓波讀成「Bam波」、去bill食又係乜？

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