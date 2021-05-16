撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-05-16 07:00

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。 《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。

成日心思思想揼邪骨？以為自己只是性慾強，卻不知道原來是性上癮？縱慾過度的話身體又會有怎樣的警號？有沒有方法可以無痛戒掉性上癮？男性泌尿研究博士許藍方、性治療師童嵩珍、「性在有Cindy」主持人Cindy三位專家，為大家解決問題。

成日心思思想揼邪骨？以為自己只是性慾強，卻不知道原來是性上癮？

何為性上癮？一星期四次算不算？到底性慾強跟性上癮的界線在哪裡？奶茶妹請來了性治療師童嵩珍為大家講解，原來一條問題就已經看得出你是否性上癮，關鍵不是在於次數，更不在於長短。另外也會提醒大家，一旦性上癮的後果以及治療方法。

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一夜幾次才算正常？精液會用完嗎？縱慾過度時身體會有警號嗎？男性泌尿研究博士許藍方表示，對於「一夜幾次郎」的問題，可以由生理及常人的角度去分析，生理上的確是有射精次數上的限制，只是許博士強調，重點根本不在次數，而是...

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很多人都知道，過度射精對身體弊多於利，但總是心掛掛有舖癮，到底如何可以有效戒J ?情趣頻道「性在有Cindy」主持人Cindy表示，有５個方法，可以助你減少打J的慾望。當然如果你覺得自己真的「欲罷不能」，還是看醫生好。大家可以透過身體的反應，或者一些徵兆，得知自己是否要停手，同時用以下5個方法努力戒J！

👇👇👇按圖看5個戒J方法👇👇👇

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自慰會上癮？如何才知道自己有沒有過度自慰？身體的哪些反應，是你過度的自慰的警號？如何牽避免性功能受損？如何計算「過度」？不少人都會以數作為衡量標準，可每個人身心狀態都不一樣，很難一概而論。原來三大指標，可以助你判斷是否過度自慰。

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