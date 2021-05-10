撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-05-10 18:28

AV女優深田詠美，近日邀請男優清水健上其YouTube節目，無意間爆出AV男優的業界秘聞，令深田詠美大為驚訝。另外，「身經百戰」的清水健原來試過差點因為拍AV而死，更十分害怕 AV女優的一個動作，分分鐘是一眾男優們的死穴。

AV男優看上去很爽，可以跟不同的女傻啪啪啪，不過背後的辛酸和壓力亦非常巨大。大家都知道，男優並非如鏡頭前般享受，頻繁的拍攝反而令身體難以承受。不過近日清水健無意間的一句話，令網民得知，男優除了在身體上要承受壓力之外，更有另一重從來不為人知的辛酸。

清水健在深田詠美的YouTube節目中，大爆拍av的秘聞。（深田えいみ / Eimi Fukada YouTube）

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因為肺炎疫情關係，日本AV工作陷入當停工狀態，AV達人一劍浣春秋，引述現役AV男優吉村卓早前在TWITTER發文，指他個人亦十分注重安全，日本的緊急狀態一日未解除，他就不接工作，直言就算長期停工也沒關係。沒想到前吉村卓這篇TWITTER發文，意外揭露男優辛酸一面。文中指出，吉村卓已經少了40次工作的機會，意味著之前他每月至少有20天需要工作，以他這樣頂級的男優來說，如此頻密的工作，令網驚訝他到底能否吃得消。

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前AV女優須藤早貴，捲入懷疑殺夫指控，丈夫是野崎幸助，擁有上億身家的日本77歲富豪。事件轟動日本，亦令網民好奇到底AV女優有甚麼吸引力？引退之後的女優，又是過著怎樣的生活？

野崎幸助曾出自傳講述「用30億日圓包養4000位女性」，於2018年迎娶22歲嫩妻須藤早貴後，突然因急性興奮劑中毒在家倒斃，享年77歲。當時有人將矛頭指向年輕的妻子，可惜未有決定性的證據。最近警方終於行動，正式拘捕須藤早貴，再度引發網民關注。其中一個討論重點，是引退女優的生活，原來都如此「多采多姿」。究竟其他引退後的女優，是過著怎樣的生活呢?

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同場加映：AV界灰姑娘相澤南12件往事 人氣墊底翻身成黑馬影后背後充滿洋蔥

2019年AV影后相澤南，在頒獎台上啜泣，事前沒有人想到她會勝出，連她自己也沒想到會有這一日。這位AV界公認的灰姑娘，事業一路坎坷，被好友出賣、經理人多次病倒、人氣低迷，她是如何在多次困境低谷成AV影后？對比出道就萬眾矚目的女星，相澤南可謂是草根中的草根，每一次轉機的出現，背後卻都有一個命運的玩笑。

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