撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-05-14 15:12

韓國綜藝節目《叢林的法則》，自2011年起開始播放，至今已經踏入第10年了。可惜，因為疫情關係，節目即將暫別觀眾，宣布「有安全合適的環境才以海外歸回歸」。《Opener》為大家整理42個曾經在節目公開過素顏的女星，其中有部分女星與平時「有點落差」，而有些則能保持美貌。

《叢林的法則》的固定班底———「炳萬族族長」金炳萬

《叢林的法則》，是一個野外挑戰的實境節目，每輯都會有不同的嘉賓跟著「炳萬族族長」金炳萬到世界各地的不同地方進行挑戰。每輯的錄製時間都長達一星期，甚至更長，而且錄製地都在叢林，所以參加的人都「被逼」公開素顏。以下是曾經在節目中公開過素顏的42位女星，其中女團宇宙少女的中國籍成員程瀟可說是反差最大，鏡頭一放大就看到她滿面暗粒。

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8個長髮即崩壞男星

雖然留長髮並不是女生的專利，但相信大部分男生都未曾考慮留長髮，一來覺得難carry，二來是覺得難打理。的確，就連平時一向被認定是帥哥的男星留長頭髮時，都難以得到好評。以下8名韓國男星留長髮時，就被不少網民留下負評。

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同場加映：外國票選2021最帥韓國男偶像

外國網站King Choice每年都會進行票選，選出網民心目中「最帥韓國男偶像」，其中有「臉蛋天才」之稱的車銀優，竟然不入頭5名？究竟在外國人眼中，誰人可以奪冠呢？

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