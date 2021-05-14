撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-05-14 16:24

AV女優三上悠亞自開設YouTube頻道後勤力經營，已累積50多萬粉絲。近日她又有新搞作，上載了一條翻跳韓團Brave Girls名曲《Rollin'》的舞蹈片，低胸衣著加性感電臀舞步吸引超過56萬人觀看。

三上悠亞神還原Brave Girls的舞蹈，性感衣著更顯誠意。（三上悠亞YouTube）

Brave Girls的名曲《Rollin'》（Brave Entertainment YouTube）

三上悠亞在成為AV女優前是日本偶像女團SKE48 Team S成員，舊名鬼頭桃菜。AV出道成名後，都曾經組過女團Honey Popcorn在韓國出道。近日她在自己的YouTube頻道上載了穿著低胸熱褲翻跳Brave Girls的名曲《Rollin'》的跳舞片，網民大讚她誠意十足，又指她重操偶像故業完全游刃有餘。

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自智能手機面世後，自拍已經成為一種潮流，不過即使男女老幼都喜歡自拍，拍照時的姿勢仍然會出賣你的年齡。日本晨間節目《羽鳥慎一モーニングショー 》進行了街訪調查，發現不同年齡的人都會擺不同的拍照姿勢，你又有沒有共鳴呢？

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又到夏天，是青春的季節，讓人想要談戀愛。不過，愛情不一定都是甜蜜的，大家總有經歷過一些痛苦或辛酸的事。日本節目《月曜から夜更かし》街訪路人戀愛史，遇見幾個有不幸經歷的人，他們邊笑著邊講述自己的「爆笑失敗史」。

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