美國和蘇聯的冷戰早已經是歷史事件了，但情侶世界中的冷戰卻仍然是一種難以避免的常態。



這種情侶冷戰呢，通常是某一方挑起冷戰，另一方被迫或賭氣應戰，進行兩場名為「看誰先忍不住」和「沒了你我也過得很好」的主要戰役。最後的結果通常也能很簡單的被預測到，要嘛是一方服輸，另一方贏得戰爭勝利、佔據主導親密關係世界的權力；要嘛就是冷戰無限延長，雙方都沒台階下、兩敗俱傷，分手再見。

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冷戰挑起者：你應該是我肚裡的蛔蟲

太過親近的生活會發生摩擦，而引起冷戰通常也只是小事——

「在家打電動那麼入迷，連看都不看我一眼？」

「傳訊息給你，三個小時了還沒回？真的有那麼忙嗎？」

「一直講都講不聽，那乾脆別聊了。」

挑起冷戰的人常常會有一個迷思，就是覺得對方應該能看出自己已經不高興了。

然而在大多數的情況下都是你自己氣得半死，但對方完全沒察覺到！即使察覺到了，可能還會問出那幾句很容易點火的話：「幹嘛不講話？」，「你又怎麼了？」「你怎麼又生氣了？」甚至有時當對方知道當事人生氣的原因之後，還會擺出一副沒什麼大不了的態度......

冷戰接受者：你怎麼這麼難搞

而這些丈二金剛摸不著頭腦的人，根本不知道自己做錯了什麼，在連番撞到對方的冷處理、熱臉貼冷屁股時，也會感到對方很無理、沒禮貌。不分青紅皂白就不理人，好歹也說個原因吧！因此，原本沒什麼情緒的人，此時就會一起加入這場不理對方的模式。

誰先低頭就輸了 v.s 沒有對方也能過得很好

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】