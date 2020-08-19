【兩性關係】為何另一半不准我看他手機！還是想看可以怎樣解決？

蠻常在我的社交軟體上收到這樣的訊息：「Renee！我男/女朋友都不給我看他的手機！是不是他有什麼不可告人的秘密不敢告訴我？」，甚至是我的個案都常常會拿這個問題來找我談話。

曾經，我也是那個希望另一半隨時都能讓我查看他手機的人，舉凡Line、FB、IG甚至連搜尋欄我都想一一查看，深怕在一個我不注意的時候，他就喜歡上了比我更優秀的女生 ; 深怕在一個我做錯事的瞬間，他就昭告全天下我是個失職的女朋友，所以我不只想看，我還一定要看！用盡千方百計我都想看那個方方的螢幕背後藏著什麼樣的秘密。

▼▼▼點擊大圖率先睇三大原因及三大應對建議！▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

然而這件事情的真相並不是「為什麼他不給我看他的手機」，而是「為什麼你需要看他的手機」？

坦蕩蕩的為什麼不能給我看

“他都不給我看，我要怎麼信任他？”

親愛的，並不是他給你看了手機後就能擁有一段美好的感情，重要的是你內心他會像誰誰誰一樣的背叛感情的恐懼。會出軌的並不會因為你查看他所有軟體後變得專情，而是更加縝密的做好加密動作 ; 會偷偷製造驚喜給你的，也不需要你查看他手機就會悄悄發生。

也許是前一段揮之不去的前任陰影，又或者是社會上層出不窮的心碎案例，謝謝你經歷了內心的掙扎後還願意相信真愛的發生，然而信任能讓伴侶更坦誠地自我揭露，你想知道的秘密，需要你100%的相信「即便我不看他的手機，他也會對我真誠以待」才會知道。

如果你相信這手機裡有鬼，你怎麼找都覺得有鬼。

【相關圖輯】怕伴侶一腳搭兩船？從睡姿測出內心「劈腿指數」！（點圖放大閱讀）：

+ 10 + 9 + 8

我想知道你都跟什麼樣的人來往

親愛的，你想知道的是他有沒有在他的世界裡捍衛你們愛情的美好！

你害怕在感情當中呈現真實的自我，需要另一半不斷的用各種方式證明你是個值得被愛的人; 你害怕失去這段得來不易的感情，你想比較的是「我和你的朋友相比，有沒有比較好？」，害怕原來你有比我更適合的對象，甚至害怕「他對別人比對你還要好」。

嫉妒是一種很複雜的情緒，他會參雜許多的情緒在這當中，這是一個自然且在健全發展當中一定會出現過的情緒，不需要太過自責，但也不能放任妒火在日常生活中無限蔓延，你對感情的期待與投入是嫉妒中最美好的特質，請真實的接納自己的情緒與原始樣貌，承認並審視嫉妒的產生。

當你不夠了解自己時，特別容易在關係中傷人傷己。

【相關圖輯】男友係講大話「慣犯」？盤點10個男友常對女友說的謊：已經瞓咗喇（點圖放大閱讀）：

+ 11 + 10 + 9

你愛我，就應該對我毫無保留

誠實的確是建立一段關係時不可或缺的元素，否則我們就要關係當中不斷的查證分析，然而事實是──全然的誠實真的能帶來100%的信任嗎？

也許背後藏著的是一段痛徹心扉的創傷、尚未準備好的情緒障礙，又或者真的像你想的那樣──他的朋友、家人並不喜歡你！

承認吧，你在意的是他刻意的行為和你不能接受的態度！

這讓你感到無比的焦慮，那些「我問了，你不說，這就是隔閡。」的語錄讓你相信，你們的隔閡就是從他不給你看手機開始。但真正的隔閡是你對關係的逼迫，當他對你坦誠時，你能給予適當的反應嗎？

如果你真的想知道對方每一個真正的情緒，請開始練習「發覺伴侶的自我揭露，學著傾聽接納並且保守秘密」，放下你的攻擊、反駁以及否認，你可能正在長成你最討厭的模樣。

尊重與信任發生在每一個日常小事當中，這一個瞬間會積累起我們無限的滿足感。

【相關圖輯】讚嚟讚去嗰幾句？必學4個進階讚美技巧 保證情場職場從此更順利（點圖放大閱讀）：

+ 15 + 14 + 13

還是忍不住想看時，該怎麼辦

親愛的，建立信任感及自我價值感一直以來都不是一件容易的事情，如果你已經好努力了，還是忍不住想窺探對方的秘密，請先停下來，將注意力放回自己的身上！

1. 相信我是值得被愛的自我肯定

會忍不住想尋求一種證明，都是來自於那些不相信自己是值得被愛的錯誤信念，你可以拿出紙和筆，列下你們每一個感覺到彼此是深深相愛的瞬間，從中去肯定自己這段感情的付出，和每一個美好的自己。

2. 承認自己就是害怕的信心

除了發掘美好外，也好好地擁抱自己的不美好。恐懼是為了生存而必要產生的情緒之一，慢慢地尋找自己恐懼的秘密，也許是曾經受過伴侶出軌的傷害，或是父母的出軌讓你懷疑真心的存在，不管是什麼樣的原因，請真真實實地接納這樣的自己。

3. 耐心等待信任感的建立

秘密的背後全是信任的議題，當有窺探的念頭產生時，信任與安全已經受到了一定程度的動搖，重新建立起來不但需要彼此的催化，還需要時間的累積。

你們可以相約一個美好的時刻，準備好自己的情緒，好好的坦誠自己的不安全感以及恐懼的心態，接著討論改善的方法，一起健康的面對感情的難題。

▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】有一種單身叫「太會獨自過生活」 十種等級你是哪一級？

+ 17 + 16 + 15

我曾經看到伴侶和朋友曖昧的證據 ; 我曾經看到伴侶的朋友不看好我們的詛咒 ; 我甚至看到伴侶的家人並不喜歡我的真相，時時刻刻擔心自己的感情走不下去的日子，真的過得好辛苦。

這樣愛一個人卑微到塵埃裡，只開出愛到窮途末路的曼珠沙華。就算我氣到將他的手機往地上丟，依然沒有減少那些讓我嫉妒的訊息，每看一次他的手機就會製造一條新的傷口，他說：「不讓我看是為了保護我。」，當時的我覺得這一切都是屁話。

後來我才發現，「這些傷口都是我自己找來的」，我只是想證明我在這段感情裡的價值而已，只有當我開始接納真實的自己時，我不再愛一個人卑微到塵埃裡，也依然開出象徵幸福的紅色玫瑰花。

獻給那些，在感情當中苦苦相逼的你。

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Renee，原文：關係日記｜親愛的為什麼不給我你的手機密碼】