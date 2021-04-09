【兩性關係】狂打機下場超慘！台男疑得罪女友電腦被M巾「封印」

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-04-09 08:00

根據《網路溫度計》「讓女生崩潰的男友NG症狀！」的網路聲量調查，發現「沈迷電動」排行第五名，但對部分女性朋友來說，只要忘記情人節，可就讓你有得受了！有一名網友分享，自己的好友忘記情人節，在家打了一整天電動，結果女友竟把衛生棉貼滿男友的電腦桌，讓網友傻眼爆笑「還好不是貼用過的」！

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」分享，自己的朋友因為忘記情人節，在家打了一整天的電動，把女友晾在一旁，結果女友竟把沒用過的衛生棉貼在電腦、鍵盤上，把電腦「封印」起來，桌上全是衛生棉的包裝。

不過有網友發現，這張照片其實在2015年就在網路上流傳了，且照片的情境是台灣有個女生幫男友打掃房間，發現男友的前女友留下許多衛生用品跟面膜，於是拿出來貼在男友房裡並拍照，這篇文的真實性究竟如何也不得而知，但看來如此激進的做法，讓部分網友覺得很有趣。

《網路溫度計》曾做過「讓女生崩潰的男友NG症狀！」的網路聲量調查，發現讓女友氣到把電腦都貼上衛生棉的「沉迷電動」僅只列為第五名，來看看前四名到底是做了什麼，讓女友愛你卻又想把你拖出去「扁一頓」XD

(網路溫度計)

網友表示，有些人會為了在遊戲得到成就感，玩到廢寢忘食，甚至忘記自己有女友，更慘的是還課金課到沒飯吃，讓女友不能接受，另外沒有金錢觀念、太幼稚、不遵守交通規則，都是「讓人沒安全感」的例子之一，尤其不遵守交通規則，讓網友痛罵「你不要命我還要」！

而第一名就有另一半都不能接受的「跟人曖昧」，網友痛批「花心、劈腿罪不可赦」、「還沒要定下來就去找別人」、「處處留情就是分手，沒第二句話」，其實情侶相處最重要的就是互相尊重，如果另一半不能接受的事情，好好溝通，互相提醒，這樣感情才能走得長久唷～

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