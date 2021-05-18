撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-05-18 18:10

明星改藝名很正常，只是粉絲叫慣了，知道真名的時候會感到衝擊。日本網站發表了最讓人感到意外的20個明星的真名，你認識幾多個？

日本網站《Rankingoo》近日發表了「日本網民覺得最意外的明星真名票選排名」，田中美奈實原來有個外國名字，菅田將暉只是藝名，還有人的名字叫「成龍」。我們一起看看以下20個名人明星的真名。

【20】EXIT成員りんたろー（Rintaro），真名是中島臨太朗。（IG@rin_the_sky）

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看超意外20位日本明星真名👇🏻👇🏻👇🏻

+ 34 + 34 + 34

同場加映︰日票選「竟得154CM以下女星Top10」 高橋南148最嬌小、榜首超意外

大家平日有沒有見過一些看樣子好像很高，其實長得矮的人呢？日本票選網站《Rankingoo》近日公布「最令人驚訝的身高154cm以下女星」投票結果，有些女星有著一雙美腿，看似有170cm，原來都榜上有名！

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看完整排名👇🏻👇🏻👇🏻

+ 31 + 31 + 31

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映︰日心理專家面相睇性格神準 峯岸南蒜頭鼻獨佔欲強、嘴巴反映性慾

所謂「人不可以貌相」，一個人的性格是否無法從樣貌推測到呢？日本心理學家佐藤BOUZON貴子（佐藤ブゾン貴子）可以從面相看出人物的性格，近期更上節目《ダウンタウンDX》即場分析嘉賓們的性格，精準度叫人吃驚。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看面相推測性格👇🏻👇🏻👇🏻

+ 16 + 16 + 16

點擊看全文︰日心理專家面相睇性格神準 峯岸南蒜頭鼻獨佔欲強、嘴巴反映性慾

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥