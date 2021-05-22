新垣結衣結婚︱星野源不帥卻奪美人歸　5大女生擇偶真正在意要點

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-05-22 22:00

近日一則新聞橫掃各大版面：新垣結衣與星野源宣布結婚，《逃避雖可恥但有用》從電視劇劇情搬到現實生活當中，不少男生哀鴻遍野，覺得自己的老婆怎麼會嫁給一個瘦小、陰柔，而且完全稱不上帥哥的男子，更誇張的是進一步發現，星野源女人緣還真的不是一般好，每一任女友或緋聞對象都是天菜等級！ 文：Amber Chiu （GQ Taiwan）

其實不只新垣結衣，前陣子蒼井優與日本諧星山里亮太結婚，也破大家眼鏡。不說那些高不可攀的夢幻女星，想想你身邊長的漂漂亮亮愛打扮的女生朋友或同事，常常她的另一半也稱不上帥氣，反觀自己，相貌堂堂一表人才，其他社經條件也不差，怎麼就至今Loser一個？

▼▼▼女人擇偶時到底在意男人什麼部分?▼▼▼

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綜合平均值絕對大於單一項目分數

說到這裡，你一定會開始反駁，女人不就只是愛帥又有錢的男人？這話也沒說錯，今天好幾份同樣都是味道不怎麼樣的難吃牛排，如果注定都要吃，何不選個網美餐廳販售的，至少長相好看拍拍照片也漂亮？既然遇到的男人個性、幽默感、對我的好都差不多，突然跑出一個條件相同但更帥或更有錢的，當然選擇後兩者！擇偶如果能色香味俱全當然最好，但如果沒有辦法全拿，依照每個人的喜好標準，絕對選擇綜合分數最高的選項，就如同男人常把身材跟臉蛋當成首要加分條件，如果今天你遇到的女孩個性都差不多，突然跑出 Jennie 那樣性感可愛的尤物，你不也直接撲上去？

山里亮太與蒼井優（節目擷圖）

也別再拿出陳冠希與阿伯互換衣服那張圖說什麼人帥怎樣都可以，2021 了別再老調重彈，也請認清你我都沒有陳冠希的顏值加分，你不會是人帥就可以的那個人。擇偶條件是一個綜合分數的平均參考，沒有什麼單一個項目100 其他 0 分還能過關的案例發生（騙財騙色可能有，但你要那種女人嗎？），顏值不如人，星野源跟山里亮太都證明給你看，其他地方多努力加點分也不會輸的太難看，甚至兩位前輩還各自都贏得了大家心中的天菜。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：為什麼總是美女配野獸？除了長相，女人擇偶時到底在意男人什麼部分？】