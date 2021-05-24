撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-05-24 17:30

今年五月是香港史上最熱，不少游泳池都大排長龍，不過有些朋友卻死都不想再踏入泳池一步，原來他們都有著去泳池游水時的陰影。

本港近日天氣酷熱，昨日（24日）錄得最高溫度36.1度，成為有紀錄以來最熱的5月，天文台更預測，未來數日會持續酷熱。在酷熱天氣下，不少人選擇游泳池消暑，但有網民在網上「勸世」，分享在泳池遇過的離譜事，原來屎屎尿尿，已經是家常便飯...

如果你突然感到周圍池水暖暖的，就要小心了。

👇👇👇按圖看泳池的12道陰影👇👇👇

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香港工時長就係人都知，不過到底有幾長？有多個研究指出，香港心的話工時長度冠絕全球，更有機構指香港是「全球最過度勞累城市」，平均每週工時長達52小時，十分誇張。有網民狂呻除了工時長、OT無補水之外，不少表面上正常的工作，原來都暗藏伏位，更分享親身中伏經歷，有人更因為在公司開了WhatsApp而被炒！

👇👇👇按圖看12個打工中伏經歷👇👇👇

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台灣茶飲打入內地和香港市場多年，據台媒報道，在內地的台式茶飲市場相當龐大，2020年內地「新式茶飲消費者」已破3.4億人，有關當局更決定幫茶飲店的店員正名為「調飲師」，職銜瞬間「升呢」，引起網友熱議。

👇👇👇18個重新命名職銜的升呢師👇👇👇

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同場加映：新垣結衣星野源結婚逼瘋網民 圍爐狂製meme自嘲療傷：嗚我的老婆

「國民老婆」新垣結衣和星野源結婚！全世界男士集體崩潰，網民唯有自製meme療傷，雖然搞笑效果十足，但愈療愈傷，邊整邊喊。踏入2021年5個多月，世上發生了不少大事，加上肺炎疫情的衝擊，本以為自己已經可以笑對任何逆境，最起碼不會崩潰，結果還是被結衣成婚的消息一秒打敗，「心態已經崩了」。為了發洩中心的不快，網民紛紛製作meme圖自嘲，苦中作樂。

👇👇👇按圖看結衣老公們meme圖👇👇👇

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