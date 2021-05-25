撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-05-25 18:33

最近一張照片紅遍台灣PTT，相中有14名美少女大合照慶祝生日，令網民大為驚嘆，更舉辦投票，「誰最正？」原來相片中的女生，全部都係香港美少女，不少人都十分有料。

台灣網民在PTT正妹版中發文：「『正妹』一張 誰最正？」貼出合照之餘，更為相中人標了號碼，希望其他網友投票。有網民發現，相片是來香港Instagram用戶「wwhitetale」，是一家網上商店，相中女生都是香港人，令台灣網民大為驚訝：顏值也太高、我全部都可以。

網民為圖中女生加都上編號，你喜歡哪一個？

有神級網民將相中14個女生的IG帳號全部找了出來，2、4、9、14是私人帳號，有的原來大有來頭，是新晉的網絡女神，更是連登仔新寵，有的卻十分低調。為了方便大家，小編會按編號分享她們的照片～

👇👇👇按圖看女生們的IG👇👇👇

1.Sophia（ig@____s.o.p.h.i.a____）

在ig有近四萬follower，會上載跳舞、畫畫作品，亦會大方上載自己笑到崩壞的「醜照」。

+ 5 + 5 + 5

3「熊女郎」Santis（ig@santis_chan）

新一代熊女郎，被稱為「港大楊恭如」，Instagram只有20篇貼文，但追蹤人數已有近6萬，亦是PTT網民最愛的女生。

+ 5 + 5 + 5

5 YOYO（ig@yoyo_kot）

雖然只有1.9萬follower，不過卻大受廣告商歡迎，不時出現業配相片，可惜已經有男朋友，令一眾網民心碎。

+ 3 + 3 + 3

6 試當真Jessica（ig@krisssica）

加入試當真之後人氣節節上升，成為新一代網絡女神，成為連登仔新寵，Instagram追隨人數直逼17萬。

+ 11 + 11 + 11

7 Shirby（ig@_shirb）

可愛日系女生，會有自己的YouTube及音樂夥伴，跟朋友組成組合「Endlessho」，不時上載翻唱日文歌的片段。

+ 3 + 3 + 3

8 琳琳（ig@white_cchocolate._）

ig有近3萬follower，走可愛清新風格，不時會在男朋友的YouTube channel中出現，更會在個人帳戶中放閃光彈，令人羨慕。

+ 9 + 9 + 9

10 Venus（ig@venusyung_）

十分低調亦是一名愛狗人士，IG只有2000多follower，不過一樣自得其樂，上載普通生活照，及玩狗狗的相片，非常chill。

+ 4 + 4 + 4

11 Sheung Yi（ig@sheung_yi）

ig帳號簡介十分簡潔，全文只有「19’🌻」相信代表她今年19歲，相片的caption亦非常簡單，通常一兩個字或emoji就完事。

+ 3 + 3 + 3

12 Sarah（ig@sarah_leesy）

多才多藝，除了是模特兒之外，更會彈鋼琴、唱女高音，亦會在YouTube拍片教化妝等，亦是港台電視《日常8點半》主持。

+ 5 + 5 + 5

13《YOLO的練習曲》Cissy（ig@cissy.pastel）

ViuTV單元劇《YOLO的練習曲》中大受注目，個人ig中更有罕見性感照，曾在《啱Channel》演出，進一步打開知名度，在ig有8萬follower。

+ 9 + 9 + 9

同場加映：李元玲｜PanPiano露半秒臉、日本JK彈BASS爆紅 10個網絡音樂女神

大馬女神李元玲，不時在社交平台分享美照及練琴片段。不過早前受邀上網台直播訪問時，卻突然被要求即場伴奏，結果表現失準，更因網友批評突然憤而離場，引起網民嘩然。李元玲是李雲迪徒弟，彈得一手好鋼琴，不過卻因彈琴事件再次成為討論焦點。網絡上有不少音樂女神都十分有料，除了唱歌彈琴，BASS、小提琴一樣識。這10位網絡上的音樂女神，令人眼前一亮。

立即lick入內文睇足本版：李元玲｜PanPiano露半秒臉、日本JK彈BASS爆紅 10個網絡音樂女神

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