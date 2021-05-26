撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-05-26 18:43

全國政協副主席、前特首梁振英多次公開評論時政，不過特首林鄭月娥表示，不會評論「意見領袖」（KOL）的說法，言論成為網民討論焦點。其實香港不少KOL影響力甚大，不過當中都有一些另類KOL為大眾提供不少歡樂，究竟邊幾個最值得評論呢？

龍心、劉馬車是KOL，梁振英又是KOL，難道在特首眼中，他們都是同一LEVEL？特首選舉下年開始，梁振英近日非常活躍，不時點評現屆政府表現，林鄭月娥早前見記者時，明言「近年好多意見領袖、KOL，所以我就唔會逐個嚟評論。」被認為是意有所指。

其實香港過去都出產過不少膠系KOL，睇完得啖笑，部分更已經消聲匿跡，令大家懷念不已。

唔知下年龍心會唔會選特首呢？

👇👇👇按圖看7個得啖笑KOL👇👇👇

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近日在高登論壇出現一則貼文，指「高登處於結構性財困」愈蝕愈多，又指總部已由九龍灣搬至低成本工業大廈，目前只剩3至4名核心員工，之前實施會員免廣告，導致廣告量流量大趺。不少網民對高登或會執笠感到可惜，指高登當年幾乎一手塑造今時今日的網絡文化。

👇👇👇按圖看高登改變網絡世界10件事👇👇👇

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網民做過的瘋狂事，又點止推高GME股價？人一多，連軍事基地都夠膽闖，還記得早前有人號召火影跑衝入51區嗎？別以為只得外國才有黐線佬，香港一樣有一堆，另外台灣更有PTT鄉民合力起底，破解拐帶小女孩的男子身份，成功阻止悲劇發生！

👇👇👇按圖看8件網民做過的瘋狂事👇👇👇

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同場加映：李元玲｜PanPiano露半秒臉、日本JK彈BASS爆紅 10個網絡音樂女神

大馬女神李元玲，不時在社交平台分享美照及練琴片段。不過早前受邀上網台直播訪問時，卻突然被要求即場伴奏，結果表現失準，更因網友批評突然憤而離場，引起網民嘩然。李元玲是李雲迪徒弟，彈得一手好鋼琴，不過卻因彈琴事件再次成為討論焦點。網絡上有不少音樂女神都十分有料，除了唱歌彈琴，BASS、小提琴一樣識。這10位網絡上的音樂女神，令人眼前一亮。

立即lick入內文睇足本版：李元玲｜PanPiano露半秒臉、日本JK彈BASS爆紅 10個網絡音樂女神

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