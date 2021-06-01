撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-06-01 17:39

天文台預測香港有連天大雨，又是時候開始撐傘的狼狽日子。有日本網民腦洞大開，畫出幾種不同的拿傘姿勢，搞笑得來又不失霸氣，引來其他網民留言，分享有潛力帥氣地拿傘的動漫角色。

你有想過《鬼滅之刃》炎柱是如何拿傘的嗎？日本網民@takatsuyo320在twitter圖文並茂，研究幾個拿傘姿勢，教大家如何霸氣地走在街頭。插圖引來一眾網民圍觀，更貼出不少動漫人物，幻想他們手中拿的不是刀劍，而是雨傘，《開罐》小編更精選了16位人物，幫他們P走手中的劍，原來都幾有喜感。

日本網民研究6種拎遮方法。（twitter@takatsuyo320）

👇👇👇按圖看16個動漫人物拎遮👇👇👇

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「躺平」是甚麼？近日內地年輕網民為此不惜和官媒開戰，原因到底是甚麼？社會各界對於今次現象更議論紛紛，直言內地青年已經對社會絕會，只好進行消極抵抗。南方日報刊登文章《「躺平」可恥，哪來的正義感？》之後獲新華社轉載，引起網民極大迴響。同時亦有網民不清楚躺平是甚麼，結果其他網友舉了一個例子就令他明白。

👇👇👇按圖看11件事了解躺平👇👇👇

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全國政協副主席、前特首梁振英多次公開評論時政，不過特首林鄭月娥表示，不會評論「意見領袖」（KOL）的說法，言論成為網民討論焦點。其實香港不少KOL影響力甚大，不過當中都有一些另類KOL為大眾提供不少歡樂，究竟邊幾個最值得評論呢？

👇👇👇按圖看7個得啖笑KOL👇👇👇

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同場加映：李元玲｜PanPiano露半秒臉、日本JK彈BASS爆紅 10個網絡音樂女神

大馬女神李元玲，不時在社交平台分享美照及練琴片段。不過早前受邀上網台直播訪問時，卻突然被要求即場伴奏，結果表現失準，更因網友批評突然憤而離場，引起網民嘩然。李元玲是李雲迪徒弟，彈得一手好鋼琴，不過卻因彈琴事件再次成為討論焦點。網絡上有不少音樂女神都十分有料，除了唱歌彈琴，BASS、小提琴一樣識。這10位網絡上的音樂女神，令人眼前一亮。

立即lick入內文睇足本版：李元玲｜PanPiano露半秒臉、日本JK彈BASS爆紅 10個網絡音樂女神

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