撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-05-27 18:18

TVB劇集《封神榜》播出20週年，近日紂王鄭子誠談及過去拍攝點滴，再次勾起網民回憶起一幕幕名場面，更笑言如果重播，分分鐘高收視過現時的劇集。

鄭子誠回憶拍《封神榜》時，指當年在酒池肉林，「有一個妃嬪含住粒提子，跟住用佢個嘴交俾我，我又要食番！拍起上嚟都真係幾尷尬！」，其實劇中名場面又點止酒池肉林，比干挖心、索爆妲己、蓮藕人哪吒仔，幕幕都是經典。

由溫碧霞飾演的妲己，被稱為史上最嫵媚。

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《ERROR自肥企画》播出以來，組合人氣一直水漲船高，更有不少網民及Fans開始翻煲ERROR過去的作品，發現以黐線程度來說，原來自肥企画只是料碎，「花姐ERROR遊」才是真正突破眼球之作。

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《ERROR自肥企画》播出至今一直是網民關注重點，節目中亦找來不少女生作嘉賓，有網民指節目組十分識貨，因每個女嘉賓都各有特色，而非清一色樣靚身材正。Dee姐、侏羅紀公主、肥妹等《ERROR自肥企画》女嘉賓，樣子不算特別出眾，不過一樣人氣急升，全因在節目中玩得又有笑點，跟ERROR勁有化學反應，大受網民歡迎。特別是樣子跟阿Dee「一模一樣」的，充滿活力的Dee姐陳海寧，更成為連登仔新寵。

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男團MIRROR開show成為全城熱話。場內場外一樣熱鬧，鏡粉們除了入場支持，更為每一個成員改編小時候的啦啦隊口號，搞笑得來又順口，不如試試睇show時一齊打call？

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