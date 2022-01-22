新冠肺炎疫情日益嚴峻，許多情侶即使不是相隔很遠，仍被迫過著「遠距離戀愛」的生活。雖然跟伴侶每天都會頻繁傳訊息，但是跟見面的感覺還是很不一樣——這場疫情真的讓許多人幾乎要斷了情路啊！



討論到遠距離戀愛，最多人會想到的問題就是某一方克制不了寂寞而逐漸冷卻；但其實會出現這樣的結果，往往是兩人之間的相處已經出現了裂痕才會產生的。而根據國外媒體網站「mindbodygreen」的資料，擁有著作《HealthyER You Project》的 Stephanie Burgos 博士，也分享了 3 點在談遠距離戀愛時一定要注意的是，一起來看看吧！

▼▼▼按圖即睇如何不常見面也能甜蜜蜜▼▼▼

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一、話說出口之前，先三思而後行

語言溝通在任何人際關係中都十分重要，對於無法面對面，輔以表情及肢體語言的遠距離戀愛更是關鍵。生活在一起的情侶若是遇上爭吵，還能夠去找對方，好好解釋。但是遠距離戀愛時，冷戰是很常見的——但這還不是最嚴重的，最令人擔心的是因為透過電話、訊息和語音的方式溝通，反而解釋得更不清楚，導致誤會變得更大。

所以說，無論是在一般的家常對話、甜言蜜語，或是對對方感到不爽而在發脾氣，都請把話想過一遍之後再說出口，因為要解決遠距離戀愛中的誤解，比一般情侶要付出的時間和精力成本高上太多了。

「溝通」真的非常重要。如何表達對彼此的感受，是感情中相當重要的課題。無論是朋友、家人抑或情侶、曖昧關係；都一定曾經發生過衝突。但是，從爭吵的方式，其實也能看出彼此之間的相處模式，並藉由這樣的分析，找出讓感情更美好的相處之道，就能讓「爭執」變成一種溝通的橋樑，而不是傷害感情的兇手囉！

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二、說話的語氣和方法絕對要當心留意

有的伴侶因吵架，吵到兩敗俱傷，最後只能揮手說「拜拜」；也有人是愈吵感情愈好，愈吵愈相愛，在爭吵中進而能磨合理解，感情指數升溫。爭執其實就是種溝通，因為雙方都很在乎，才會想釐清。大多數的人都試著避免發生衝突，但其實，「爭吵」才是改善關係的關鍵。

因為無法面對面的談話，於是在經由語音、傳訊息的溝通過程，很多時候對方所接收到的，很可能都不是你想要傳達的感受。而且在遠距離戀愛時，能夠溝通的時間比起一般能夠見面的情侶還要少，若是在這樣的情況下還出現讓對方感到負面、不愉快的情緒，那每聊一次，都只是讓彼此對對方感到失望一次。所以，努力試著讓每一次的談話都是愉快的，但這不代表不能彼此分享生活中所遇上的低落，只是在說話的語氣、音量和用詞上，要明白地對事，而且是分享，並非把心中的垃圾倒給對方囉。

三、安全感是自己必須要克服的課題

你在感情中常常缺乏安全感嗎？深怕一段感情因為各種因素而導致毀滅，擔心著最糟糕的結局發生？其實，「疑心病」才是兩人關係中最可怕的武器，在很多時候，讓這段感情愈來愈糟的原因或許就出在你自己身上！

由於沒待在對方身邊，所以信任成了遠距戀愛中特別影響彼此心情的問題，也是最脆弱的一環。但很多時候，不信任是來自於自己的多疑；而這樣無來由的猜忌，往往會成為關係破碎的原因。在遠距離戀愛中別被自我的猜想和嫉妒操控了，信任是愛情的前提，如果你在沒有真實的證據下便草率地破壞了雙方的互信基礎，那便自己親手毀了這段感情了。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】