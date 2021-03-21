情侶相處｜決定同居前的6個考慮點 經濟獨立避免跌入下把位?

撰文： 塔羅筆記 最後更新日期： 2021-03-21 19:31

在情侶的交往過程中，「同居」通常是感情進展到一定程度之後才會發展出來的相處模式。我們在歐美的浪漫電影或影集中，有時會看到一對情侶討論「You want to move in with me ？」的浪漫情節，這時對方往往會露出欣喜若狂或害羞的神情，這也代表雙方的關係往前跨了一大步！

但是，在同一個屋簷下生活，隨之而來的摩擦與齟齬成為情感關係的終極考驗。想跟伴侶同居的你，先來看看下面 6 件同居前該思考的幾個問題吧！

6 個同居前該考慮的問題（點圖放大閱讀）▼▼▼

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1. 你自己真的想要這麼做嗎？

你夠愛對方嗎，愛到可以接受他的一切怪癖與習慣？想要跟自己的伴侶共同生活的人，都是會讓彼此關係中更邁進了一步的人。只是在你興奮的打包行李之前，先花點時間想想自己能否面對這樣的改變？還是只是看到愛情電影的情節，抑或身邊的朋友住一起後看起來很幸福，所以自己也想跟著這麼做？又或者，你單純只是迫於另一半的要求而勉強答應罷了？

還是說，你們只是想要有個人可以一起盡情享受性生活？「同居」不是件簡單的事，朝夕相處終究會產生矛盾與糾結，背後一定會有看不見的壓力或是摩擦，這都是你所不了解的。

2. 「同居」一定能增進彼此感情嗎？

別人的感情進程與交往階段，不一定適合你，同樣道理，「同居」這個行為也不一定對彼此都好。每對情侶的感情狀況和成熟度都不同，若情侶彼此對於開始同居的意義與進展狀況有不一樣的期待，可能會在日後成為分手的導火線。在同居剛開始，或許還是會抱持著新鮮的態度，兩人都感到好玩又有趣，然而久了之後，可能會以此為藉口，而不願踏入真正的婚姻關係或做出更深的承諾。

又或者，其中一方只想要同居而不結婚，另一人則把同居視為「步入婚姻的序曲」——這樣的兩人對彼此的關係沒有共識，容易在同居後形成「貌合神離」的狀態。

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3. 在一起的時光一直都很放鬆愉快嗎？

很多在熱戀中決定要同居的情侶，認為住在一起就能 24 小時延續彼此看著對方的甜蜜感，但其實同居更多的是日常生活的消磨，而非浪漫情懷。一起生活有一起生活的美好，但絕對不會是原本「約會」時的那種浪漫甜蜜。尤其是你們若屬於經常起爭執、時常有口角的一對，若貿然地進入同居關係，落差感只會更大。

雖然有人說，同居的生活就像是每天跟你最親近的好朋友一起過夜，就像室友般自在；當彼此完成了各自的工作和雜事，就可以一起放鬆吃飯、耍廢、出門散步，而不必時時糾纏黏膩——但這也受限於居所的空間大小。即使兩人同住一間小套房，你也必須感到自在和放鬆，退一步，願意共同經營彼此生活的空間，而不是只想找更多空間來讓彼此喘息一下。

4. 情侶間的生活方式能否達到協調與平衡？

無論是多親近的情侶，就算彼此心靈多麼契合，但從小都是在不一樣的家庭長大，個性、喜好、價值觀與生活方式也不盡相同，多年來養成的各種習慣也會在對方面前無所遁形。當自己住在家裡，或說自己一個人住的時候，或許不會產生什麼大問題；但當兩個人同居後，就會變成爭吵與疲憊的來源！比方說，晚上你喜歡追劇看電影，但對方卻想要看書或打電動，造成雙方都抱怨對方都不沒花時間陪自己... ...

抑或其他生活習慣，比方洗澡洗頭的順序、吃東西的喜好、東西怎麼收拾、洗衣服的頻率、打掃的方式、休息睡覺的時間... ...這些一不磨合好，就會讓彼此都非常煩躁！諸如此類乍看微不足道的小事，都容易鬧得不可開交。此外，同居也會壓縮到雙方的空間，這點也需要納入考量！

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5. 財務與金錢支出的分配，都溝通交涉過了嗎？

雙方住一起，房租、水電費、日常開銷、生活雜支該怎麼分配與管理，的確是非常重要的問題。健康的狀態下，兩人都必須為這個生活方式盡心盡力，而不是由任一方支配、掌控、獨自負擔。要先經濟獨立，人格才能獨立；你有實質的財務付出，在關係中才不會趨於下風。此外，即使情侶同住也是一樣的，並不是你委身自己與他同住，也不是他委屈自己讓你一起住；「同居」是你們一起的共同決定，沒有壓迫與妥協。

另外值得注意的是，兩人對於金錢觀的看法不同，薪水高低也不見得一樣。如果同居後，會讓其中一方的通勤成本變高，或是其中一方為了負擔房租因此有財務困難，那麼同居就不是一個很好的選擇。最好要等彼此的收入都能共同負擔這段生活，才不會為了金錢吵架，或對財務分配方式沒有共識，而遺憾地撕裂了彼此的情感。

6. 同居後，自己還有自由嗎？

當兩人都住在一起後，便無形間有了責任與羈絆，也因此「外出報備」也成為了無形間的默契。可能你住在自己家裡自由得很，父母也不太干涉你，你只是家裡的「房客」；但是若你與伴侶同住，就不能這麼隨心所欲了，跟對方報告自己的行蹤與行程是基本禮儀，即便你想保有隱私權，不想揭露太多自己的私人活動，至少要告訴對方自己「何時返家、有沒有要回家睡」。

當然，這種「知會對方」的方式除了禮貌外，還是尊重。讓對方不用擔心你的安危，如果你不回家睡，也不用為了你而等門。但這並不表示你就失去了自由：同居幾乎都是兩人世界的狀態，好像吃飯、睡覺、出門都一起，漸漸地淡出朋友圈，或是出席任何場合一定要兩人一起——但是請你記得，就算住一起，也還是要有各自的朋友圈、各自單獨旅行的機會，而不應該是「兩個人一直綁在一起」的狀態。

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