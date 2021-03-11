兩性關係｜想成為靈魂伴侶　需滿足4個條件：為對方帶來「靈感」

撰文： 塔羅筆記 最後更新日期： 2021-03-11 12:01

很多人嚮往能夠找到自己的靈魂伴侶，嚮往能夠找到一段相處時沒有隔閡，可以直達心靈溝通的聖潔情誼……

親愛的，你嚮往「靈魂伴侶」嗎？

遇見一個完美的人，談場甜蜜溫暖的戀愛；最好在聊天時能無話不談，不講話時也能享受寧靜。哪怕兩人只是剛認識不久，當你遇到「靈魂伴侶」時，在相處的當下、聊天的過程，互動的頻率中，你都能體會到那彷彿認識許久，相處起來毫不費力的美好感覺... ...

靈魂伴侶（Soulmate）是指與之相處有深深的或是天然的親和感的人。可以是兩者之間的相像、愛、浪漫、友情、親密、性、性關係、靈性或配合度與信任。

在古代的詩歌中，夫妻和戀人等關係被視為靈魂伴侶，而近年來，靈性學說中這種關係常被提及。人們的相遇是命中注定的，或者是在對方的生命中扮演確定的重要角色。人們常提及的超自然說法，如「前世相遇」、「命運相繫」，或者認為親友都是前世有關係的人的轉世，也是這種學說的反映。不過，並不是所有的人都贊同這種神秘的含義。

從神學的角度看，靈魂伴侶有更深層的含義，並且更高的目標；但是，我們可能以為自己會和眼前這個人終生相守，卻在不知名的瞬間被其他對象給深深吸引。因為，如果要分析人類的內心需求，一個「靈魂伴侶」，嚴格來說需要 4 個條件！

諮商心理師許皓宜給我們的愛情啟示

許皓宜除了是國立大學副教授、諮商心理博士，同時也是暢銷作家。她曾出版了《情緒寄生：與自我和解的34則情感教育》、《情緒陰影：「心靈整合之父」榮格，帶你認識內在原型，享受情緒自由》、《即使家庭會傷人，愛依然存在：讓你沮喪的不是人生，而是你的焦慮》等書。

而在這本書《如果，愛能不寂寞。》當中，她就揭露了人的一生中，四種渴望的需求層次（按圖查看）：

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放下迷思，互信互諒感情才能長久

仔細想想，好像真的很難有人能完全符合這四種情況。基本上，每個人因為出生環境、成長背景、受教育的方式不同，即便血型、星座、八字都吻合，也不見得就能與彼此契合無比。無論是多麼相配相合的兩人，也是需要不斷的磨合。

即便是不同的兩人，也必須尊重接納歧見，與生命旅途中不同的選擇，彼此在接受、成長、領悟及付出上不乏默契且能共享成就，遭遇挫折難題時也能傾訴包容，還可以相互鼓勵、砥礪向上提升，這樣離所謂的「靈魂伴侶」也是不遠了。如果無法真誠懇切探索理解內在被遺忘的「伴侶」，那麼所謂心靈契合的「靈魂伴侶」終將淪為裹著糖衣的可怕陷阱。

把每個珍貴且難得的對象，都當作「靈魂伴侶」那般對待，相信即使沒有完美結局，也將會是你人生中的美好風景。

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